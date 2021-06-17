Разведенная Мельникова показала пикантные снимки

Совсем недавно звездные супруги заявили о расставании после восьми лет, казалось бы, идеального брака. С тех пор личная жизнь звезды "Папиных дочек" вызывает повышенное внимание публики. Сначала поклонникам показалось, что артистка приуныла после сообщения о разводе. Теперь же создается впечатление, что Дарья Мельникова постепенно отвлекается от проблем в личной жизни – она даже начала делиться провокационными снимками.
Сегодня в инстаграм-аккаунте артистки появилась серия фото, на которых она в коротких шортах сидит на стуле. Основное внимание публики в этих кадрах привлекли голые ноги актрисы, которые попали на передний план. Одну ногу Дарья задрала, приняв соблазнительную позу и продемонстрировав самое пикантное место.
Подписчики звезды назвали женщину "длинноногой ланью" и отметили, что весь пост в данном случае посвящен ее великолепным ногам. Несмотря на то, что Мельникова уже дважды мама, ей удалось сохранить прекрасную фигуру, которой можно иногда и похвастаться перед своей аудиторией.
Непонятный развод Мельниковой и Смольянинова не дает покоя поклонникам семейной пары. Для многих это известие стало настоящим громом среди ясного неба. В Сети строят самые разные догадки о причинах разлада, но сама Дарья Мельникова пока не подтвердила ни одну из них.
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