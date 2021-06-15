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Сериалы
Причина развода Мельниковой и Смольянинова: мистика, алкоголь или измена?

Причина развода Мельниковой и Смольянинова: мистика, алкоголь или измена?

Вокруг личной жизни звезды сериала "Папины дочки" муссируется много слухов.
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В начале июня Дарья Мельникова призналась, что ее брак с коллегой по цеху Артуром Смольяниновым потерпел крах. Знаменитости были мужем и женой почти восемь лет. У Артура и Дарьи двое детей. О причинах развода звезда "Папиных дочек" умолчала. По словам Дарьи, решение разойтись было обоюдным, дескать, расстались по-хорошему.

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Заявлению Мельниковой о разводе на дружеской ноте светские сплетники не поверили. В Сети выдвинули три версии разрыва звездной пары.

Поговаривают, что Дарья устала от загулов мужа. Якобы Смольянинов любит выпить. Несколько лет назад, до появления второго сына, Мельникова даже выставила благоверного за порог из-за пагубного пристрастия. Почти год супруги жили порознь. Тогда Артуру удалось помириться с женой. Артист обещал исправиться, но, вероятно, слова своего не сдержал.

Между тем есть мнение, что союз Мельниковой и Смольянинова развалился из-за измены. Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов уверен, что у актера есть другая женщина. Якобы муж "папиной дочки" уже три года состоит в отношениях с некой барышней, которая не связана с кино.

Существует мистическая версия произошедшего в судьбах Дарьи и Артура. Якобы на Мельникову обрушился злой рок из-за участия в спектакле "Текст" по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Мол, когда-то съемки в экранизации этой книги разбили брак актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова. Якобы у романа есть некая негативная аура и Дарья попала под ее влияние.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 11:40 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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