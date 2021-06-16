Пригожин откровенно о желании испражниться на Красной площади: Говорить будут все

Продюсера шокирует поведение тиктокеров и блогеров, которые готовы пойти на все ради славы. Часто они не гнушаются эпатировать публику самым безнравственным образом. Иосиф Пригожин не понимает, что будет, когда уйдет поколение великих артистов, ведь пришедшие на их смену молодые люди порой даже не имеют образования и не могут ничему научить подписчиков.
Супруг певицы Валерии возмущен, что блогеры потеснили звезд эстрады. По мнению Иосифа Пригожина, молодежь "накачала себя ботами" и рассказывает, как всем вокруг надо жить. Однако сам продюсер не готов гнаться за дешевым хайпом, хотя прекрасно понимает, как привлечь к себе внимание.
"Если я сниму штаны и буду испражняться на Красной площади, то обо мне будет говорить вся страна", – отметил Иосиф Пригожин. Подобное поведение он считает неприемлемым, так как все-таки должны быть какие-то границы разумного.
Продюсер привел в пример Моргенштерна, который просто издевается над людьми. Артист не понимает, почему народу нравится, что рэпер плюет в них и призывает пить мочу. При этом Иосиф Пригожин не отрицает талант молодого музыканта, он уверен, что тот бы все равно добился успеха, если бы попробовал реализовать его без хайпа.
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