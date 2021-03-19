Не успели родить, и вот опять: в семье Бондарчука и Андреевой новое долгожданное событие

Артистка смогла сохранить в секрете свою беременность до последнего. При этом она появлялась на публике, и никто и подумать не мог о ее положении. Так, на фестиваль "Кинотавр" Паулина Андреева приехала вместе с мужем Федором Бондарчуком, и у нее не было ни намека на округлившийся живот. Хотя в то время она была уже беременна.
Не успели Андреева и Бондарчук родить сына, как в их жизни опять праздник. Очередное важное событие произошло в звездной семье буквально на днях, и они вне себя от счастья. Пара переехала в элитную квартиру в центре Москвы. По слухам, дорогие апартаменты Федор Бондарчук приобрел много лет назад. Там шел ремонт.
Квартира находится в доме, который возвели в начале ХХ века по проекту архитектора Щусева. Здесь проживали многие известные личности, в том числе Константин Станиславский и Никас Сафронов.
Как пишет "Собеседник" со ссылкой на соседей Бондарчука и Андреевой, в этом доме с богатой историей когда-то был хостел. Но жильцы жаловались на постоянный шум и студенческие вечеринки, и даже писали заявление на имя российского президента, после чего гостиницу закрыли.
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