Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Пятница
11 июня
Лента новостей
13:56
Долматова рассказала о мужчине мечты с упругим достоинством в 25 сантиметров
13:54
"Не хватит времени, отпущенного Богом": проникновенное послание Жукова довело россиян до слез
13:40
В центре Петербурга столкнулись два байкера
13:31
Отчаявшийся Моргенштерн сбежал из России после громкого скандала
13:30
Всему есть предел: Дробыш поддержал идею продюсера Лободы отправить Киркорова на шашлык
13:26
"Боже, дай мне спокойствие": Константин Эрнст взмолился из-за безрассудства беременной жены
13:19
Стало известно о новой льготе для семей с детьми
13:13
Седокова призналась в содержании мужа-миллионера
13:00
Актрису Сафонову экстренно госпитализировали с пневмонией в Москве
12:54
Над сыном покойного Марьянова нависла угроза
12:42
"Мерзость! Провокация!": сыгравшему свадьбу с Манукяном Киркорову пригрозили прокуратурой
12:41
"Пристроили кривляться": известная актриса закрыла Ольгу Бузову от плевков недовольных
12:39
Порошенко о неспособности Зеленского вернуть пленных из Донбасса: Скотство
12:13
Маликов признался в ошибках отцовства
12:05
Швейцария временно ограничивает воздушное пространство из-за встречи Путина и Байдена
11:50
"За ним на край света": отчаявшаяся Асмус обнародовала имя важного мужчины
11:41
Была ли измена?: Жена Костомарова честно высказалась о любовной связи со звездой сериалов Яглычем
11:41
"Не спи!": Трамп дал совет собравшемуся на переговоры с Путиным Байдену
11:38
"Гаденький": звезда "Дома-2" плюнула в выскочку Манукяна
11:33
Волейболисту "Динамо" проломили голову в центре Москвы
11:31
Как победить неравенство в России? Ответил эксперт
11:15
Не оставила одного: Кабаева навестила близкого человека в больнице
11:06
Число жертв аварии в Свердловской области возросло
10:58
Резко изменившийся сын Тома Круза шокировал публику
10:47
Журналист Гордон заявил о неактуальности встречи Байдена и Зеленского: Украина – лишь фишка на карте
10:46
"Как два Урганта": резко располневшую Уварову из "Не родись красивой" заподозрили в беременности
10:43
"Что-то сильно меняется в мире": Макеева высказалась о театральном дебюте Бузовой
10:24
"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь
10:24
"Давно хотел сказать": исхудавший Сташевский сделал публичное заявление
10:22
Российским пенсионерам рассказали о летних льготах
10:10
В Пакистане 18 человек погибли в аварии
09:51
В разделе имущества Петросяна и Степаненко поставлена жирная точка
09:46
Депутат Рады Магера: Украинские политики – полезные идиоты для НАТО
09:18
Пенкин раскрыл правду об отношениях с Пугачевой после конфликта
09:17
"Разговаривай нормально!": взбешенный Манукян влепил смачную пощечину звезде "Дома-2"
09:13
В Нижнем Новгороде на грузчика упал тяжелый паллет на складе
08:52
Американцы уверены в провале Байдена на встрече с Путиным: США предстанут еще большим посмешищем
08:48
"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой
08:42
Эксперт Якушев рассказал о способах увеличения доходов на пенсии
08:41
В Подмосковье мужчина наехал на растяжку при катании на квадроцикле и сломал челюсть
08:24
Под Оренбургом россиянка накормила детей пельменями с червями
08:11
В Южно-Сахалинске загорелась крыша пятиэтажного дома
05:57
Самойлову перестали уважать за нелепое высказывание
04:06
Дава нагло занял место Бузовой
02:05
Бабушка Толкалиной произвела фурор: Так славно выглядит в 85 лет
23:57
Кардашьян одобряет: стали известны подробности романа Ирины Шейк и Канье Уэста
21:49
"Страшна как черт": на звезде сериала "Ольга" поставили крест
21:47
Россия "закрыла сушу" для США
21:44
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
21:07
"Лучшее место для медового месяца": влюбленный Прилучный увез Карпович на райские острова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Облитая помоями Бузова кричит на россиян: Просто идите работать!
"Как вам не стыдно!": затравленная Мишулина раскрыла правду о внезапном появлении брата
"Я осиротела": грустная Макеева сообщила об уходе близкого человека
"Пропагандируете моральных уродов": Крапивина заявила об извращениях Киркорова
Тихановская призвала отдать Лукашенко под международный трибунал
"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Мерзость! Провокация!": сыгравшему свадьбу с Манукяном Киркорову пригрозили прокуратурой

"Мерзость! Провокация!": сыгравшему свадьбу с Манукяном Киркорову пригрозили прокуратурой

После эпатажного появления артистов на премии "Муз-ТВ" Роскомнадзор пообещал начать проверку на предмет пропаганды гомосексуальных отношений. Теперь к вопросу присоединились и другие организации.
прочитано 774 раза

На мероприятии Давид Манукян и Филипп Киркоров активно изображали свадьбу. Во время трансляции поп-король произнес слова любви, а присутствующие постоянно кричали "Горько!". Дава вручил звезде отечественной эстрады красную розу, а весь последующий вечер они провели вместе.

ПО ТЕМЕ

Глухота и онемение: Киркорову и Бузовой грозит смертельная опасность после "вакханалии" на "Муз-ТВ"

Бывшего продюсера Лободы безжалостно приложили на Первом канале после разборок с Киркоровым

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Позднее рэпер прямо заявил, что обожает провокации и меняться не планирует, кто бы его об этом не попросил. На фоне действий знаменитостей разгорелся невероятный скандал, а продюсер Светланы Лободы, Нателла Крапивина, даже решила уйти из шоу-бизнеса, попутно оскорбив обоих артистов.

Казалось бы, после язвительной речи Филиппа Киркорова и недовольных возгласов Давида Манукяна все должно было постепенно завершиться. Теперь общество "Царьград" также заявило о необходимости проверки и обратилось в прокуратуру. Они убеждены, что необходима и правовая оценка ситуации.

Сообщается, что основная проблема якобы заключается в том, что трансляцию смотрят несовершеннолетние. Один из сотрудников резко высказался о выходке звезд. "Мерзость! Продуманная провокация", – заявил он. По его мнению, совершенно не имеет значения, было ли это реальным публичным проявлением чувств или лишь частью программы. Его беспокоит тот факт, что целью выхода было "желание вызвать шумиху".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Makeev Ivan / Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 12:42 Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

комментарии

Ответить:

Больше не уважаю Киркорова.После этого не буду слушать его песни и не посоветую своим детям!Гость
Пожаловаться Ответить
Больше не уважаю Киркорова. После этих отвратительных сцен перед нашей мролодежью не буду слушать его песни ине посоветую их детям!Если даже ты какой то особенный,зачем навязывать это другим с общественных экранов. Да здравствуют традиционные семейные ценности!. Надо отказываться платить налоги за ТАКУЮ КУЛЬТУРУ!
Гость769084
Пожаловаться Ответить
Этого распоясавшего жидаарменина, который прикидывается болгарином, давно пора на нары! Там ему на практике покажут что такое <цензура>!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бабушка Толкалиной произвела фурор: Так славно выглядит в 85 лет

Актриса отметила, что характером очень похожа на родственницу

Шоу-бизнес

"Я осиротела": грустная Макеева сообщила об уходе близкого человека

Грустные новости в жизни актрисы

Шоу-бизнес

"Олег упадет в обморок!": Юдашкин скрыл интересное положение забеременевшей от живчика Газманова красотки

Модельера шокировал 4-й месяц
Шоу-бизнес

Вдова Грачевского в борьбе за наследство пошла по головам

Актриса не отступит

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+