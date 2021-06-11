"Мерзость! Провокация!": сыгравшему свадьбу с Манукяном Киркорову пригрозили прокуратурой

После эпатажного появления артистов на премии "Муз-ТВ" Роскомнадзор пообещал начать проверку на предмет пропаганды гомосексуальных отношений. Теперь к вопросу присоединились и другие организации.

На мероприятии Давид Манукян и Филипп Киркоров активно изображали свадьбу. Во время трансляции поп-король произнес слова любви, а присутствующие постоянно кричали "Горько!". Дава вручил звезде отечественной эстрады красную розу, а весь последующий вечер они провели вместе.

Позднее рэпер прямо заявил, что обожает провокации и меняться не планирует, кто бы его об этом не попросил. На фоне действий знаменитостей разгорелся невероятный скандал, а продюсер Светланы Лободы, Нателла Крапивина, даже решила уйти из шоу-бизнеса, попутно оскорбив обоих артистов.

Казалось бы, после язвительной речи Филиппа Киркорова и недовольных возгласов Давида Манукяна все должно было постепенно завершиться. Теперь общество "Царьград" также заявило о необходимости проверки и обратилось в прокуратуру. Они убеждены, что необходима и правовая оценка ситуации.

Сообщается, что основная проблема якобы заключается в том, что трансляцию смотрят несовершеннолетние. Один из сотрудников резко высказался о выходке звезд. "Мерзость! Продуманная провокация", – заявил он. По его мнению, совершенно не имеет значения, было ли это реальным публичным проявлением чувств или лишь частью программы. Его беспокоит тот факт, что целью выхода было "желание вызвать шумиху".

