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Шоу-бизнес
Вдова Грачевского в борьбе за наследство пошла по головам

Вдова Грачевского в борьбе за наследство пошла по головам

Борис Грачевский умер в январе этого года. Судя по всему, вопрос с наследством еще долго будет открыт.
прочитано 368 раз

Близкий друг и помощник шоумена Аркадий Григорян предъявил претензии к жене режиссера. Якобы Екатерина Белоцерковская готова идти по головам, чтобы завладеть большей частью компании ООО "Ералаш".

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По информации, которая появилась в прессе, Григорян даже написал заявление в полицию, в котором отметил, что вдова требует отказаться от доли, а также оказывает давление. Как считает друг покойного шоумена, все дело в подписи в одном из документов, которую Екатерина Белоцерковская посчитала поддельной.

Фамилия Бориса Грачевского стоит в бумаге о соединении ООО "Ералаш" и ООО "Ералаш-Лэнд" Аркадия Григоряна. Вдова уверена, что документ подделан, и она уже заказала почерковедческую экспертизу. Как оказалось, ее опасения подтвердились.

Правда, по словам Белоцерковской, последний раз она встречалась с Григоряном в апреле. Тогда они вместе с адвокатом пытались выяснить, что с той самой подписью. Также, по словам вдовы, она задала ему вопрос по поводу долей, но тот заявил, что нужно собрать всех наследников.

Как отметила Белоцерковская, дело затягивается. Первое заседание назначено на 3 августа. Она не знает, какое решение вынесет суд и как распределятся доли.

Напомним, ранее стало известно, что бывшая жена Бориса Грачевского Анна наладила общение с Екатериной Белоцерковской. Девушки поддерживают друг друга, вместе воспитывая наследников режиссера.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 18:38 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость777911
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Гость777911
Калугина, какие хаххеерр ДЕВУШКИ???!!! Ты блин, торчок, что куришь?! Девушки после девяти юношей! Обеим под <цензура> лет, имеют детей, разведеные, овдовевшие, и все- девушки! Овца, иди проспись, и думай хоть иногда, когда тискаешь в днище свои помоечные статейки!
Под ссррааку лет!!!!!!!
Гость777911
Пожаловаться Ответить
Калугина, какие хаххеерр ДЕВУШКИ???!!! Ты блин, торчок, что куришь?! Девушки после девяти юношей! Обеим под <цензура> лет, имеют детей, разведеные, овдовевшие, и все- девушки! Овца, иди проспись, и думай хоть иногда, когда тискаешь в днище свои помоечные статейки!
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