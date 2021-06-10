Вдова Грачевского в борьбе за наследство пошла по головам

Близкий друг и помощник шоумена Аркадий Григорян предъявил претензии к жене режиссера. Якобы Екатерина Белоцерковская готова идти по головам, чтобы завладеть большей частью компании ООО "Ералаш".
По информации, которая появилась в прессе, Григорян даже написал заявление в полицию, в котором отметил, что вдова требует отказаться от доли, а также оказывает давление. Как считает друг покойного шоумена, все дело в подписи в одном из документов, которую Екатерина Белоцерковская посчитала поддельной.
Фамилия Бориса Грачевского стоит в бумаге о соединении ООО "Ералаш" и ООО "Ералаш-Лэнд" Аркадия Григоряна. Вдова уверена, что документ подделан, и она уже заказала почерковедческую экспертизу. Как оказалось, ее опасения подтвердились.
Правда, по словам Белоцерковской, последний раз она встречалась с Григоряном в апреле. Тогда они вместе с адвокатом пытались выяснить, что с той самой подписью. Также, по словам вдовы, она задала ему вопрос по поводу долей, но тот заявил, что нужно собрать всех наследников.
Как отметила Белоцерковская, дело затягивается. Первое заседание назначено на 3 августа. Она не знает, какое решение вынесет суд и как распределятся доли.
Напомним, ранее стало известно, что бывшая жена Бориса Грачевского Анна наладила общение с Екатериной Белоцерковской. Девушки поддерживают друг друга, вместе воспитывая наследников режиссера.
Популярные темы форума
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Я устала от своей красоты...
Где найти нормальную женщину?
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Киркоров и Дава вместе?
Натусик возвращается.
российские звезды или западные?