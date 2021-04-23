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Татуированная и без белья: бывшая жена Грачевского выставила набухшие соски-ягодки

Татуированная и без белья: бывшая жена Грачевского выставила набухшие соски-ягодки

Анна Грачевская с мая 2010 по февраль 2014 года была второй женой основателя "Ералаша" Бориса Грачевского. 37-летняя разница в возрасте им никак не мешала и Анна даже родила дочь Василису. С 8-летней наследницей бывшая жена Грачевского и появилась на премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold.
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"В город молодой человек вошел в, зеленом в талию костюме... ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было", – говорили про Остапа Бендера Ильф и Петров в романе "12 стульев". Интересно, как описали бы они наряд Анны Грачевской, под платьем которой не было нижнего белья и набухшие соски призывно манили аки сладкие ягоды? "Стройна, как женщина, и нежно цвели сосцы", – вспомнилось стихотворение Набокова...

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 Анна Евгеньевна Грачевская

Анна Евгеньевна Грачевская Телеведущая

Вообще, всем своим видом 34-летняя сексуальная Анюта вводила во грех, провоцируя и соблазняя. И только маячивший неподалеку муж-атлет и заметная татуировка FAMILY (семья)на предплечье у нимфы говорили, что красавица не свободна. Впрочем, татуировки разного содержания есть у соблазнительной Грачевской и на прочих частях холеного тела.

Анна Грачевская с дочерью Василисой. Фото: Дни.ру

8-летняя дочка наверняка гордится такой эффектной мамой и хочет ей подражать. "Василиса учит сегодня китайский язык и иврит, – радуется Грачевская. – Она занималась танцами, потом решила пойти на фигурное катание. У нее это здорово получается, но вряд ли дочь станет выстраивать спортивную карьеру, хотя папа ей и прививает спортивную дисциплину".

Фото: Дни.ру

"Василиса учится в обычной государственной школе, – продолжает Анна. – Но, правда, с еврейским уклоном. Мне очень хотелось, чтобы она была близка к традициям, языке и культуре иудейского народа".

Фото: Дни.ру

Грачевская признается, что после смерти Бориса Грачевского хорошо общается с его юной вдовой – Екатериной Белоцерковской, которая всего на два года старше.

Фото: Дни.ру

"У нас с ней маленькие дети (8 апреля 2020 года у Екатерины родился сын Филипп – Прим. ред.), есть общие темы, – улыбается Грачевская. – Я бы хотела, чтобы дети росли вместе – они же по папе брат и сестра. Мне очень приятно, что мы нашли форму общения с Катей – в этой сложной ситуации это нам двоим необходимо. Она нас даже приглашала на день рождения Филиппа".

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Фото: Дни.ру
Автор: 23 апреля 2021, 11:28
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Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

комментарии

Ответить:

Гость703061
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Ой, <цензура>...ть, я думала ей лет 57 не меньше. Страшная какая, почти как Долина. На них насмотришься и кавида уже не боишься. Поэтому Грачевский и умер, наверное с утра как увидел и поплохело, бедолаге, сердце не выдержало от такой страхолюдины
Гость703622
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страшна ты мать, страшна-а-а-а, <цензура> атомна война-а-а-а
Гость703622
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как соскИ и сОски, как анал - так губкин тут как тут
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