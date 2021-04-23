Татуированная и без белья: бывшая жена Грачевского выставила набухшие соски-ягодки

Анна Грачевская с мая 2010 по февраль 2014 года была второй женой основателя "Ералаша" Бориса Грачевского. 37-летняя разница в возрасте им никак не мешала и Анна даже родила дочь Василису. С 8-летней наследницей бывшая жена Грачевского и появилась на премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold.



"В город молодой человек вошел в, зеленом в талию костюме... ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было", – говорили про Остапа Бендера Ильф и Петров в романе "12 стульев". Интересно, как описали бы они наряд Анны Грачевской, под платьем которой не было нижнего белья и набухшие соски призывно манили аки сладкие ягоды? "Стройна, как женщина, и нежно цвели сосцы", – вспомнилось стихотворение Набокова...

Вообще, всем своим видом 34-летняя сексуальная Анюта вводила во грех, провоцируя и соблазняя. И только маячивший неподалеку муж-атлет и заметная татуировка FAMILY (семья)на предплечье у нимфы говорили, что красавица не свободна. Впрочем, татуировки разного содержания есть у соблазнительной Грачевской и на прочих частях холеного тела.

8-летняя дочка наверняка гордится такой эффектной мамой и хочет ей подражать. "Василиса учит сегодня китайский язык и иврит, – радуется Грачевская. – Она занималась танцами, потом решила пойти на фигурное катание. У нее это здорово получается, но вряд ли дочь станет выстраивать спортивную карьеру, хотя папа ей и прививает спортивную дисциплину".

"Василиса учится в обычной государственной школе, – продолжает Анна. – Но, правда, с еврейским уклоном. Мне очень хотелось, чтобы она была близка к традициям, языке и культуре иудейского народа".

Грачевская признается, что после смерти Бориса Грачевского хорошо общается с его юной вдовой – Екатериной Белоцерковской, которая всего на два года старше.

"У нас с ней маленькие дети (8 апреля 2020 года у Екатерины родился сын Филипп – Прим. ред.), есть общие темы, – улыбается Грачевская. – Я бы хотела, чтобы дети росли вместе – они же по папе брат и сестра. Мне очень приятно, что мы нашли форму общения с Катей – в этой сложной ситуации это нам двоим необходимо. Она нас даже приглашала на день рождения Филиппа".