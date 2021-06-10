Звезда ТНТ уколола окружившего себя красавицами Тимати: Эскортницы за счет канала

Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили отказался идти на шоу "Холостяк".

Известный юморист стал гостем нового ютуб-шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка", где поделился откровениями из своей личной жизни, а также высказался о популярном шоу на "ТНТ". Бебуришвили недавно сам стал одиноким, так как расстался с девушкой. Комик не спешит заводить новые отношения. Тем не менее, Утяшева предложила артисту стать участником шоу "Холостяк", где ему быстро найдут невесту.

Ответ Бебуришвили стал резонансным для поклонников Тимати, который лишь недавно выбрал себе невесту на шоу. Резидент Comedy Club заявил, что эскортницу он может найти себе и сам, для этого не нужно идти на телевидение, хотя, конечно, удобно сделать это за счет канала. Сказав это, Бебуришвили даже испугался, что после таких слов его уволят с "ТНТ".

Говоря о своей идеальной спутнице жизни, юморист подчеркнул, что душа для него важнее внешности. Мужчине категорически не нравятся в женщинах такие качества, как жадность, нескромность и злость. В прошлых отношениях Андрей пробыл почти год, но потом его перестали устраивать в избраннице различные мелочи, что и привело к расставанию.

Напомним, что недавно завершился восьмой сезон проекта "Холостяк" с Тимати в главной роли. Среди 15 красавиц рэпер выбрал модель Екатерину Сафарову. Ранее "Дни.ру" рассказывали, как сложилась судьба всех участников шоу "Холостяк".