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Шоу-бизнес
Звезда ТНТ уколола окружившего себя красавицами Тимати: Эскортницы за счет канала

Звезда ТНТ уколола окружившего себя красавицами Тимати: Эскортницы за счет канала

Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили отказался идти на шоу "Холостяк".
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Известный юморист стал гостем нового ютуб-шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка", где поделился откровениями из своей личной жизни, а также высказался о популярном шоу на "ТНТ". Бебуришвили недавно сам стал одиноким, так как расстался с девушкой. Комик не спешит заводить новые отношения. Тем не менее, Утяшева предложила артисту стать участником шоу "Холостяк", где ему быстро найдут невесту.

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Ответ Бебуришвили стал резонансным для поклонников Тимати, который лишь недавно выбрал себе невесту на шоу. Резидент Comedy Club заявил, что эскортницу он может найти себе и сам, для этого не нужно идти на телевидение, хотя, конечно, удобно сделать это за счет канала. Сказав это, Бебуришвили даже испугался, что после таких слов его уволят с "ТНТ".

Говоря о своей идеальной спутнице жизни, юморист подчеркнул, что душа для него важнее внешности. Мужчине категорически не нравятся в женщинах такие качества, как жадность, нескромность и злость. В прошлых отношениях Андрей пробыл почти год, но потом его перестали устраивать в избраннице различные мелочи, что и привело к расставанию.

Напомним, что недавно завершился восьмой сезон проекта "Холостяк" с Тимати в главной роли. Среди 15 красавиц рэпер выбрал модель Екатерину Сафарову. Ранее "Дни.ру" рассказывали, как сложилась судьба всех участников шоу "Холостяк".

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 11:25 Источник: Ютуб, "Ляйсан Утяшева" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Одиночество, несбывшиеся надежды и скандалы: как сложилась судьба участников "Холостяка"

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