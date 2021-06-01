"На органы пустить могут": Максакова заявила о смертельной опасности

Мария Максакова в личном блоге сделала странное заявление в адрес Стаса Садальского.

Не так давно оперная дива вернулась из Украины и решила помириться с родственниками, однако те ее не приняли. Теперь же выяснилось, что мать артистки Людмила Максакова собирается замуж за Стаса Садальского. Об этом актер объявил на всю страну.

Мария Максакова не приняла новость о скорой свадьбе родительницы. По словам певицы, у "жениха" явно не все в порядке с головой и ему пора бы лечь в клинику. Также звезда уверена, что Садальскому сложно будет дотянуть до того уровня мужчин, к которым привыкла ее мать.

Накануне Станислав Садальский опубликовал несколько фотографий с Людмилой Максаковой. Пара провела вечер в ресторане. Артист публично обратился к дочери невесты, попросив ее "отойти от квартиры". "Неприлично биться когда муж и жена занимаются любовью (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Стас Садальский.

Мария Максакова в стороне не осталась. Звезда заявила, что актеру стоит опасаться за свою недвижимость, так как "эта семейка" способна отобрать заодно и его имущество. Оперная дива предостерегла Садальского от смертельной опасности. "Эти и на органы пустить могут, если найдут хоть один здоровый", – отметила Максакова. По словам оперной дивы, Стас Садальский удалил ее комментарий, поэтому она опубликовала скриншот сообщения в личном блоге.

Стоит отметить, что подписчики актера не понимают его желания жениться на Людмиле Максаковой. "Вторые Шукшина и Алибасов. Не интересно", – пишут в комментариях.