Заподозренной в предательстве родины Максаковой плюнули в лицо: На коленях будешь

Оперная певица Мария Максакова получила порцию жесткой критики. Женщина утратила авторитет после череды скандальных поступков.

Наследница народной артистки и бывший депутат Госдумы Мария Максакова производит на россиян двоякое впечатление. В конце 2016 года женщина сбежала на Украину вместе с мужем — опальным политиком Денисом Вороненковым, которого расстреляли в Киеве через несколько месяцев после переезда. За рубежом супруги поддерживали антироссийскую риторику. В 2021 году Мария Максакова тайно вернулась в Россию, получив неодобрение многих граждан страны. По сей день они обвиняют оперную певицу в предательстве родины.

Свежий пост в инстаграм-аккаунте Марии Максаковой обернулся новыми разборками. Звезда опубликовала свою фотографию и предложила подписчикам провести с ними прямой эфир. Пользователь Сети под ником simonova1097 обрушилась на оперную певицу с обвинениями. "Ты думаешь, из-за бабок предала родину, мать, детей — и все тебе простят, так не бывает, все вернется бумерангом и на коленях будешь у всех просить прощения, особенно у детей", — написала недовольная женщина.

Мария Максакова ответила на комментарий ненавистницы в нескольких предложениях. Звезда порекомендовала ей анализировать факты и отметила, что стала жертвой рейдерского захвата, а семья ее ограбила. Фанаты оперной певицы присоединились к обсуждению и выступили в защиту экс-депутала Госдумы.

