"Мама находится под гипнозом!": бывший муж намерен обобрать перепуганную Максакову до нитки

Родственники Марии Максаковой во главе с ее бывшим супругом пытаются лишить ее элитного жилья. Певица не явилась в суд.

Недавно за дело взялись и наследники артистки. Последний иск подали именно они. На днях состоялось первое заседание, но Максакова не смогла присутствовать на нем. Выяснилось, что именитая родительница певицы, судя по всему, тоже участвует в деле на стороне Владимира Тюрина. По словам звезды, "мама находится под гипнозом обаяния", а потому готова делать все, что скажет мужчина. Так, все родные пытались скрыть от знаменитости тот факт, что заседание было. Однако она отслеживает все происходящее.

На элитную жилплощадь снова наложен арест. Истцы руководствуются дарственной, которую Мария Максакова подписала какое-то время назад. Оперная дива утверждает, что договор не является зарегистрированным документом, и ее заставили подписать его. Она рассказала, что квартира является ее единственной и последней жилплощадью, а Тюрин просто мечтает лишить ее всего.

В диалоге с журналистами артистка намекнула на то, что Владимир Тюрин якобы находится в сговоре и с судьей. Такой вывод она сделала из-за того, что все десять исков по ее делу были переданы одному судье, который якобы действует в интересах ее бывшего мужа.

Обсудить вопрос с детьми у Марии Максаковой нет возможности. Она убеждена, что отец просто втягивает их в "преступную деятельность", не думая о последствиях. Следующее заседание назначено на восьмое июня. Певица планирует не только вернуть собственное имущество, но и лишить экс-возлюбленного родительских прав.

