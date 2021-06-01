Шепелев на людях начал визжать от увиденного: Настоящий шок

Дмитрий Шепелев постил вечеринку с друзьями. Светское мероприятие привело его в замешательство.

Подробности телеведущий раскрыл в своем инстаграм-аккаунте. "Я испытал настоящий шок. Хороший!", – признался шоумен. Он рассказал, что встретил на вечеринке знакомого мужчину и не сразу его узнал, настолько радикальны оказались изменения в его внешности.

По словам Дмитрия Шепелева, его давний товарищ Александр Якушев сейчас выглядит отлично: спортивный, подтянутый, с аккуратной стрижкой. Телеведущий поведал, что когда познакомился с ним много лет назад, тот выглядел совершенно иначе.

Дмитрий Шепелев пришел к выводу, что то, как мы выглядим – это во многом то, как мы себя чувствуем и как воспринимают нас окружающие. Он добавил, что визжал от восторга, увидев изменившегося в лучшую сторону приятеля. Шоумен отдал должное большой силе воли Якушева.

Напомним, недавно телеведущий и его возлюбленная Екатерина Тулупова вновь стали родителями. У пары появился на свет сын Тихон. Кроме того, Дмитрий Шепелев воспитывает наследника от покойной Жанны Фриске Платона. У шоумена есть и падчерица Лада – дочь Екатерины от предыдущих отношений.