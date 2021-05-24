"Никакого уважения!": разъяренный Шепелев пожаловался на избалованного сына

С недавних пор Дмитрий Шепелев воспитывает не только сына Платона, но и малыша Тихона. Видимо, пока старший наследник доставляет ему гораздо больше хлопот.

Тема отцов и детей – одна из самых популярный в блоге ведущего. Он часто делится забавными моментами из жизни сыновей, а также рассказывает о своих особенностях и методах воспитания. После того, как на свет появился младший наследник, пользователи были уверены, что акцент слегка перейдет с Платона на него. Однако они ошиблись.

Дмитрий Шепелев продолжает публиковать посты о трудностях, через которые они проходят со страшим сыном. На этот раз он выложил трогательное фото. На кадре мальчик стоит с питомцем на руках и смотрит в окно. Ведущий рассказал, что мечтает, чтобы сын, наконец, начал его слушаться,

Однако он столкнулся с трудностью. Недавно шоумен осознал, что сын просто перестал отвечать на его просьбы. "Никакого уважения!" – пожаловался ведущий. Его крайне разозлил тот факт, что он никак не может повлиять на поведение ребенка. Дмитрий принял решение быть строже, но потом он осознал важную вещь.

Ни для кого не секрет, что мыслительная деятельность у детей работает совсем иначе, чем у взрослых. Они более склонны к фантазиям и мечтам. Именно это и понял Дмитрий Шепелев, который постарался поставить себя на место ребенка. Он почувствовал, что Платон просто слишком глубоко погружается в мысли о том, что ему интересно, а потому иногда не слышит его. Ведущий осознал, что это волшебство в голове сына – и есть детство, лишать которого ни в коем случае нельзя. "Я буду рядом, когда ты вернешься, чтобы обнять тебя", – завершил он.

