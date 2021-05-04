"Нет слов!": Молодая певица Билли Айлиш впервые снялась в нижнем белье

Любители творчества Билли Айлиш привыкли видеть своего кумира дерзкой пацанкой с приятным голосом. Выдающимся вокалом девушка успела покорить огромное количество людей, но на одних песнях не остановилась. Впервые за всю карьеру поп-дива публично избавилась от мешковатой одежды и эпатажных аксессуаров, проявляя доверие к фотографам британского журнала Vogue. Билли Айлиш облачилась в брендовое нижнее белье, и приняла участие в съемке для модного издания.
Такого от молодой знаменитости не ожидал никто. Кардинальная смена образа пошла певице на пользу: пикантные снимки мгновенно разлетелись по Сети. Поклонники узнали, что за хулиганского вида артисткой скрывалась потрясающая красотка с великолепной фигурой и аппетитными формами. Билли Айлиш и сама высоко оценила результат фотосессии, поэтому поделилась непривычными кадрами в инстаграм-аккаунте.
Эмоциональные комментарии не заставили себя ждать. Пользователи Сети засыпали популярную девушку комплиментами и красочными эмодзи. Менее, чем за сутки, первый откровенный кадр певицы набрал 13 миллионов лайков. "Это действительно нереально", "Что за королева", "Челюсть отвисла", "Нет слов! Посылай к черту негатив, ты просто взорвала Сеть", — выразились взбудораженные фанаты поп-дивы.
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