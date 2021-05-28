Звезда "Реквиема по мечте" Джаред Лето шокировал своей внешностью

Американский актер Джаред Лето не меняется из года в год. На съемках нового проекта он в очередной раз удивил фанатов.

Творческий и эпатажный Джаред Лето известен на весь мир. Подростки считают его своим кумиром, а люди постарше не верят, что он их ровесник. Многие не понимают, в чем секрет его молодости и невероятной энергии.

Сегодня актеру 49 лет, и он не перестает удивлять своей внешностью. Поклонники не узнали Джареда, который снова преобразился для роли в новом сериале компании Apple TV + WeCrashed. Фотографии со съемок опубликовало издание Daily Mail.

На снимках Лето предстал рядом с актрисой Энн Хэтэуэй, которая в картине играет роль его супруги. Актер был в черной футболке и кедах, в серой толстовке и синих джинсах. На голове у него была простая шапка. Актер сбрил бороду и стал еще моложе внешне. Фанаты удивились, как молодо выглядит Лето, он как будто не меняется уже который год.

"Выглядит почти как Джаред из 90-х", "Клянусь, он не стареет, а молодеет", – написали фанаты.

Джаред Лето снялся в более чем 25 картинах. Самые громкие – "Реквием по мечте", "Моя так называемая жизнь", "Лоскутное одеяло", "Городские легенды", "Бойцовский клуб" и многие другие.