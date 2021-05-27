Аверин предстал перед 60-летней Яковлевой в трусах

Забавный инцидент случился в гримерке Максима Аверина. Он снял штаны перед коллегой.

Артисты удивили и развеселили поклонников небольшим видео. На фан-странице Елены Яковлевой в "Инстаграм" появился ролик, в котором видно, как она зашла к актеру и заявила, что ей очень понравились его штаны со стразами.

Максим Аверин неожиданно отреагировал на слова звезды и при ней же снял брюки, оставшись в трусах. Фолловерам пришлось по душе поведение артиста.

Они оставили актерам массу позитивных комментариев. "Супер!", "Очень позитивненько!", "Просто класс!", "Крутяк!", "Рассмешили", – высказались подписчики.

Напомним, Максим Аверин не любит распространяться о личной жизни. Ранее он рассказал, что главной женщиной в своей жизни всегда считал мать. Галина Викторовна умерла четыре года назад. Знаменитость все еще горюет. О страшном горе артист узнал на съемках. Получив печальное известие, актер выбежал на улицу и долго не мог прийти в себя.

Как писали "Дни.ру", Максим Аверин получил первую роль в шесть лет благодаря папе. Мужчина привез наследника на съемки фильма "Похождения графа Невзорова". Режиссер доверил юному актеру эпизод.

