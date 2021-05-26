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Шоу-бизнес

Российский фильм "Подольские курсанты" получил премию престижного кинофестиваля в США

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Российская военно-историческая драма "Подольские курсанты" получила премию престижного американского кинофестиваля GI Film Festival. Он проходил в Сан-Диего, штат Калифорния.

Картина завоевала первое место в номинации "Лучший международный фильм". При этом "Курсанты" стали первым российским фильмом в программе фестивальных кинопоказов, сообщает "Радио 1".


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Автор: 26 мая 2021, 20:26 Источник: "Радио 1" ✓ Надежный источник

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