Российский фильм "Подольские курсанты" получил премию престижного кинофестиваля в США

Российская военно-историческая драма "Подольские курсанты" получила премию престижного американского кинофестиваля GI Film Festival. Он проходил в Сан-Диего, штат Калифорния.
Картина завоевала первое место в номинации "Лучший международный фильм". При этом "Курсанты" стали первым российским фильмом в программе фестивальных кинопоказов, сообщает "Радио 1".
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