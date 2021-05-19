"С головой не в порядке": взбешенная Максакова влепила смачную оплеуху "жениху" Садальскому

Станислав Садальский рассказал, что Людмила Максакова изъявила желание стать его женой. Радостной новостью он тут же поспешил поделиться с дочерью актрисы, оперной дивой Марией Максаковой. К слову, родственницы давно не поддерживают контакт, а все попытки дочери вернуть теплые отношения не привели ни к чему. Однако артист даже успел пригласить наследницу "невесты" на якобы предстоящее торжество.
Мария Максакова была шокирована полученной информацией и тут же начала сомневаться в словах Садальского. Скрывать свои опасения артистка не стала и сообщила ему, что не знала об их тесном общении, так как он даже не в состоянии ответить ни на один вопрос о Людмиле Васильевне и ее текущих делах.
Журналисты не выдержали такой интриги и решились позвонить лично актрисе. Как сообщает LIFE, Людмила Максакова заявила, что ей тяжело. Также она подчеркнула, что у названного жениха "с головой не в порядке". По словам артистки, Станиславу Садальскому давно пора в клинику, так как он болен.
Отметим, ни в диалоге с журналистами, ни во время разговора с Марией Максаковой Станислав Садальский не называл подробностей внезапной помолвки. Он лишь упомянул факт, которого, по мнению Людмилы Васильевны, видимо, не было. Очередного комментария артиста пока не последовало.
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