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Шоу-бизнес
"С головой не в порядке": взбешенная Максакова влепила смачную оплеуху "жениху" Садальскому

"С головой не в порядке": взбешенная Максакова влепила смачную оплеуху "жениху" Садальскому

Накануне артист заявил, что коллега сделала ему предложение, и теперь они приступают к подготовке к бракосочетанию. Новость ошарашила всех.
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Станислав Садальский рассказал, что Людмила Максакова изъявила желание стать его женой. Радостной новостью он тут же поспешил поделиться с дочерью актрисы, оперной дивой Марией Максаковой. К слову, родственницы давно не поддерживают контакт, а все попытки дочери вернуть теплые отношения не привели ни к чему. Однако артист даже успел пригласить наследницу "невесты" на якобы предстоящее торжество.

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 Людмила Васильевна Максакова

Людмила Васильевна Максакова актриса

Мария Максакова была шокирована полученной информацией и тут же начала сомневаться в словах Садальского. Скрывать свои опасения артистка не стала и сообщила ему, что не знала об их тесном общении, так как он даже не в состоянии ответить ни на один вопрос о Людмиле Васильевне и ее текущих делах.

Журналисты не выдержали такой интриги и решились позвонить лично актрисе. Как сообщает LIFE, Людмила Максакова заявила, что ей тяжело. Также она подчеркнула, что у названного жениха "с головой не в порядке". По словам артистки, Станиславу Садальскому давно пора в клинику, так как он болен.

Отметим, ни в диалоге с журналистами, ни во время разговора с Марией Максаковой Станислав Садальский не называл подробностей внезапной помолвки. Он лишь упомянул факт, которого, по мнению Людмилы Васильевны, видимо, не было. Очередного комментария артиста пока не последовало.

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Фото: Nikolay Titov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 08:34 Источник: Daily Storm ✓ Надежный источник
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Максакова блеснула в центре Москвы

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