Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Суббота
6 марта
Лента новостей
23:54
В Москве открыли бутиковый ресторан с прицелом на Мишлен
22:01
"Обещали завалить меня": Барецкий рассказал о угрозах после скандального заявления о могиле Жанны Фриске
20:02
Встретившая крупное животное Карпович едва не опозорилась
19:33
Нагиев предрек участнице шоу "Голос.Дети" судьбу дочери Алсу
18:59
Экс-ведущий "Дома-2" Кадони прыснул ядом на слова Певцова о закрытии телестройки
18:15
В российском модуле на МКС заделали первую трещину
18:08
"И не постыдились!": народ в шоке от меркантильной идеи семьи Фриске
17:45
Познер объяснил участие скопинского маньяка в телепрограмме
17:20
"Опостылели": молодая жена Петросяна взорвалась из-за критики
17:10
Стала известна стоимость могилы Кобзона
16:42
57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз
16:40
Россия "додавливает" Лукашенко в вопросах интеграции – обозреватель Алкснис
15:46
"Киркоров – мой батя": Известный рэпер раскрыл пафосную ложь
15:36
Полный провал: инициатива семьи Фриске потерпела крах
14:55
Авербух и Арзамасова решили сбежать из Москвы после грандиозного шоу
14:46
"Продолжай подглядывать": Манукян провоцирует Бузову пикантными видео
14:43
"Родные вызвали скорую": Юрий Назаров вспомнил об уханьской заразе
14:04
Лепс не смог сдержаться при виде роскошной Навки
13:49
"Это точка невозврата": слова Сати Казановой шокировали поклонников
12:58
Ничего святого: Цивин и Дрожжина прибрали к рукам элитное жилье известной актрисы
12:32
"Все хотят моего внимания": Шепелев рассказал о непростом испытании
11:52
Обнаружен ВИЧ: Тяжелый недуг встал Билану поперек горла
11:27
"Сразу раздеваешься": Милявская рассказала о способностях Путина
11:00
Интеграция России и Белоруссии должна состояться после отставки Лукашенко – эксперт
10:59
Права на "Ералаш" принадлежат другому: Бывшая жена Грачевского бьет тревогу
10:50
Лев Лещенко шокировал зрителей шоу Comedy Club
08:00
"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен": как шантаж помог Евстигнееву попасть в фильм
05:57
Хочет каждое утро: молодая жена 72-летнего Шуфутинского удивила
04:01
"Помолодела на 25 лет": 65-летнюю Долину перепутали с дочерью
02:02
Муж Водяновой слил ее постельное фото в Сеть
23:59
"Хотели уничтожить": разъяренная Маркл обвинила Миддлтон в "сливе" интимной информации
23:19
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
21:52
"Кислотный актив": эксперт оценил отношения России и Белоруссии
21:45
Житель Балашихи обустроил в своей квартире нарколабораторию
21:34
Цистерны с нефтью сошли с рельсов в Хабаровском крае
21:19
Пластический хирург вывел помолодевшую Ротару на чистую воду
21:06
При взрыве на заводе в Златоусте погиб многодетный отец-одиночка
20:54
Дебошира Солнцева упрятали в клинику для алкоголиков
20:39
Внучка 83-летней Немоляевой оказалась ее дочерью
20:09
"За то, что русский": в Екатеринбурге избили помощника депутата
19:40
Арсений Бородин нашел оправдание своему запою
19:33
Под Кемерово машина после ДТП залетела на крыши другим
19:27
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
19:14
Украинцы заставили Турцию стереть Крым с карты России на памятнике
18:53
"Боря обещал приехать": тяжелобольной Моисеев заигрывает с вдовой Кобзона
18:24
Шикарные виллы на берегу океана и бизнес-класс: как отдыхает потерявшая работу Бородина
18:00
Вскрылись данные о состоянии перенесшей остановку сердца Дрожжиной
17:41
"Какая-то одна порода": Бондарчук рассказал об отношении Андреевой к свекрови
17:18
Ни стыда ни совести: Садальский влез в разборки Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
17:13
"Челюсти отпали": вскрылись сенсационные данные о Началовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жириновский предложил ликвидировать Белоруссию: Это решит все вопросы
Вскрылись данные о состоянии перенесшей остановку сердца Дрожжиной
"Челюсти отпали": вскрылись сенсационные данные о Началовой
Внучка 83-летней Немоляевой оказалась ее дочерью
Пластический хирург вывел помолодевшую Ротару на чистую воду
"Желание скорее свести в могилу": Алибасов взорвался из-за отмены развода с Федосеевой-Шукшиной
Lifestyle
В Москве открыли бутиковый ресторан с прицелом на Мишлен

В Москве открыли бутиковый ресторан с прицелом на Мишлен

Интерьер второго этажа ресторана Artest. Фото: пресс-служба
Аркадий Новиков, кажется, всерьез намерен сосредоточиться на бескомпромиссной высокой кухне, в очередной раз доказывая скептикам, что может делать настоящий fine dining столь же успешно, как и свои подлинно народные проекты, где еда, хоть и важна, но она точно не главная. Первый и вполне удачный опыт такого плана в постковидную эпоху – ресторан Savva. А на днях запущен еще один, куда более амбициозный проект, сделанный вдобавок без участия инвесторов – кажется, впервые после легендарной "Сирены" начала 90-х.
прочитано 53 раза

Речь идет о ресторане Artest, который расположился в уютном двухэтажном особняке в Трубниковском переулке (по иронии судьбы дом принадлежал когда-то известному московскому купцу Новикову). На первом этаже – открытая кухня и (будущий) shef’s table на десять человек. Здесь все время царит полумрак, а вместо саундтрека пространство заполняют таинственные звуки. Они рождаются от движения поваров, которые улавливаются специальной компьютерной программой, оцифровываются и затем транслируются вовне.

На втором – уютная светлая зала с дизайнерским камином и живописными мансардными окнами, всего на 45 мест. Получилась эдакая дихотомия «верха» и «низа», корней и ветвей с плодами, хтонического пространства, где зарождается жизнь, и места, где она бьет через край. Одним словом, уже внешне Artest производит впечатление бутикового ресторана, разительно отличающегося практически от всех остальных проектов Новикова. Но дело не только в антураже.

На кухне трудится Артем Естафьев, проработавший несколько лет шеф-поваром в Санкт-Петербурге, но в Москве до сей поры совершенно никому неизвестный. В названии ресторана зашифровано его имя. Это означает, что Artest задуман Новиковым как авторский проект, в котором роль шефа исключительно велика.

Шеф-повар ресторана Artest Артем Естафьев. Фото: пресс-служба

Естафьев создал совсем небольшое меню a la carte – всего 26 позиций, которые делятся на первый и второй курсы, т.е. на антре и основные блюда, плюс десерты. Порции относительно большие (Новиков не устает повторять, что в ресторане гостей нельзя морить голодом), но сервировка сдержанна и даже минималистична.

Еда по своей стилистике и манере исполнения очень близка тому, что сегодня принято называть классической французской кухней. Это не удивительно, учитывая, что Естафьев стажировался у Алена Дюкасса. При этом и реверансы в сторону Nordic cuisine вполне очевидны.

Тартар из дикой карельской форели. Фото: пресс-служба

Здесь много соусов, пюре, кремов и муссов. А еще, так сказать, продуктов ремесленного производства – например, масло в ресторане взбивают самостоятельно и непосредственно из молока, равным образом самостоятельно изготавливают уксусы (рябиновый, дынный, перечный, морковный), ферментируют различные соевые и грибные соусы, мисо-пасты (с апельсиновой цедрой и четырьмя видами ореха) и гарумы, добиваясь оригинального и очень интенсивного вкуса. Этим, к слову, объясняется отсутствие привычных специй на столах – дополнительные соль и перец могут легко разрушить общую гармонию блюда.

Любой заказ по умолчанию предваряется амисбушем – маленькой закуской перед основным ужином, чтобы пробудить аппетит. Таковым может быть устричный лист со слабосоленым огурцом и икрой лайма или печенье с кремом из пастернака с добавлением капельки уксуса из цвета черной бузины.

В первом курсе встречаются, например, подвяленный томат на листьях микс-салатов с маслом нуазет, черным чесноком и подмороженной гранулированной брынзой с соевым соусом, черненый лук – из двух видов ферментированного лука разной степени вызревания с муссом и мороженым из пармезана и черной икрой или сахалинского гребешка с дюкселем, грибным консоме и кнелей из лука шалот с добавлением писо (пасты, приготовленной по типу мисо, но на основе гороха).

Черненый лук. Фото: пресс-служба

Позиции второго курса не менее причудливы. Здесь можно найти, например, черноморскую кефаль конфи с пюре из цветной капусты на масле нуазет и соусом на основе шампанского и жареного писо, выдержанную утиную грудку с анисовой морковью, урбенчем из грецкого ореха и утиным жу с двойной вываркой или медовую репу, которую запекают без соли, а подают с лактоферментированным топинамбуром и соусом на основе дрожжевого гарума.

Под занавес можно отведать «Ранеток» – райских яблочек, глазированных яблочным сорбетом, с ванильной эспумой и снегом из сливок и шоколада, лимонный заварной крем с меренгой, взбитым лимонным ганашем и лаймовым снегом или шоколадно-фисташковый мусс с ореховым рулетом и шоколадным чипсом.

Десерт "Орех". Фото: пресс-служба

Средний счет – 5 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 6 марта 2021, 23:54 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Это точка невозврата": слова Сати Казановой шокировали поклонников

Певица покидает шоу-бизнес
Шоу-бизнес

Права на "Ералаш" принадлежат другому: Бывшая жена Грачевского бьет тревогу

Наследство покойного сценариста под угрозой
Шоу-бизнес

Стала известна стоимость могилы Кобзона

Родная сестра маэстро назвала шокирующую цену

Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Дома-2" Кадони прыснул ядом на слова Певцова о закрытии телестройки

Мужчина преисполнился негодованием

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+