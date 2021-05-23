"Ваша заслуга!": Зейналова показала дочь со страшным диагнозом

Ведущая Светлана Зейналова опубликовала снимок с дочерью Александрой. Знаменитость сообщила об успехах особенного ребенка.

Звезда передачи "Доброе утро" заряжает россиян позитивом не только на работе. В личном блоге Светлана Зейналова делится яркими снимками и рассказывает небольшие истории. Недавно теледива опубликовала в инстаграм-аккаунте селфи вместе с 12-летней дочерью Александрой, которой поставили диагноз "аутизм" в раннем детстве. Улыбчивая знаменитость предстала перед камерой в обнимку с ребенком.

Светлана Зейналова гордо сообщила подписчикам о новом достижении. Девочка ушла на каникулы до осени и окончила обучение без двоек. Ведущая призналась, что это далось и ей, и дочери не без труда. "Мы учились изо всех сил! Читали, писали, считали, зубрили..." — выразилась звезда экранов.

Пользователи Сети разделили радость звездной матери и оставили хвалебные отзывы после просмотра публикации. "Светлана, ты молодчина и дочка твоя тоже. Удачи вам, а пока отдыхайте", "Поздравляю вас, девочки, вы большие умнички!", "Красивая девочка Саша! Желаем интересно провести лето! Счастья вашей семейке!", "Светлана, какая Вы молодец! Успехи дочери в учебе — это Ваша заслуга!", "Хорошо провести каникулы!", " Обожаю вас! Каждое утро с вами это радость, счастья, хорошее настроение на весь день! Спасибо вам!" — написали россияне к посту Светланы Зейналовой.

