Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Вторник
29 декабря
Лента новостей
06:07
"Взрослеет": Зейналова пожаловалась на поведение особенной дочери
04:01
Асмус в белом платье с вульгарным разрезом превратилась в Валерию
01:59
Кошкина поздравила "Дни.ру" с Новым годом
00:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 декабря 2020 года
23:18
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года
22:00
Укупник поздравил "Дни.ру" с Новым годом
21:52
К чему снится поле
21:15
В Баренцевом море ищут экипаж затонувшего корабля
21:06
Володин поддержал сокращение числа федеральных чиновников
21:00
Плохие новости для Фрейндлих: врач о течении COVID-19 у курильщиков
21:00
В Смоленской области подростки-насильники планировали серию убийств
20:48
Под Москвой прошел турнир по гиревому спорту
20:42
В Коми маленькая собачка спасла ребенка от волка
19:43
Мария Порошина рассказала о страшном диагнозе ребенка
19:20
"Не знал, кто такая": известный ведущий о Насте Ивлеевой
19:17
Не благословила: Ротару против замужества 19-летней внучки
19:14
Пугачева рядом с внуками Ротару выглядит девочкой: новое фото певицы взорвало Сеть
18:42
Лежит за ширмой в общей палате: люди молятся за попавшую в реанимацию Фрейндлих
18:31
"Какой-нибудь урод вспомнит": Расторгуев взбесился из-за разговоров о болезни
18:13
"Ближе друг друга у нас никого": старший сын повторяет судьбу Добронравова из "Сватов"
18:12
Россия продлила запрет на полеты в Великобританию из-за новой мутации COVID-19
18:10
Избрание Байдена назвали судьбоносным событием для Белоруссии
18:09
За секунды: обрушение моста в Китае сняли на видео
17:58
"Побочка от короны?": Хилькевич рассказала о необычной способности
17:46
В Госдуме анонсировали увеличение выплат малоимущим россиянам после Нового года – подробности
17:45
Церковь лишила Шнурова статуса святого
17:39
Анфиса Чехова в прозрачном лифчике возбудила россиян
17:32
Отправленной на все четыре стороны звезде "Крепостной" нашли замену
17:24
Василиса Володина дала советы по поводу наряда на Новый год
17:14
Свершилось: Гагарина официально развелась с Исхаковым
16:58
"Нет инъекций и филлеров": звезда сериала "Каменская" показала лицо до вмешательства специалистов
16:48
Как у Жанны Фриске: поклонники в ужасе от новостей Насти Ивлеевой
16:40
Инфекция станет управляемой: спрогнозировано улучшение ситуации с коронавирусом в России к весне
16:21
Вешают лапшу на уши: заявлено о проблемах королевы Елизаветы II с головой
16:11
Ее ярый поклонник: Тарасов попался на слежке за Бузовой
16:00
"Мы слишком загнались": звезда "Орла и решки" раскрыла изнанку популярного шоу
15:54
Соколовский сообщил о серьезных переменах в жизни: Мечтал о таком предложении
15:38
На Украине заявили об окончательном разрыве с "русским миром"
15:26
Сбежавшие в США Маркл и принц Гарри решили вернуться под крылышко Елизаветы II
15:24
Новогодний каминг-аут: звезда "Папиных дочек" залезла в ванную к известной актрисе
15:22
Виктор Добронравов: Летел на автобусе по полыхающей со всех сторон местности
15:06
Знал и молчал: Басилашвили давно был в курсе тяжелого состояния Фрейндлих
15:04
"Понты": Легкомысленная невестка Валерии приобрела машину за неприличную сумму вместо коляски
14:55
Партнер Волковой из T.A.T.U придался любовным утехам с другой во время выступления
14:45
В Московской области открыли самый длинный участок ЦКАД
14:42
"Можно покурить?": оклемавшаяся 86-летняя Фрейндлих с пораженными легкими шокировала врачей
14:31
Пегову сложно узнать после пребывания в клинике "не для простых смертных"
14:23
Давид Манукян поздравил "Дни.ру" с Новым годом
14:22
"Вкус оливье недоступен": Жигунов отметит Новый год в больнице
14:22
Песков о личной жизни Путина: Никакой завесы тайны нет
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как ни в чем не бывало": Цымбалюк-Романовская расплылась в улыбке
"Больной и глупый человек!": Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшей Власовой
"Старо выглядит": Навка вызвала оторопь видом без макияжа
Хмурая Пугачева поразила видом в "доме престарелых"
100 миллионов Валентины Легкоступовой могут кануть в небытие
На Украине заявили об окончательном разрыве с "русским миром"
Шоу-бизнес

"Взрослеет": Зейналова пожаловалась на поведение особенной дочери

Светлана Зейналова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сегодня Светлана Зейналова – одна из самых популярных телеведущих. Каждое утро она начинает вместе со зрителями в популярной программе на "Первом канале". Звезда одна воспитывает двоих детей, у одного из которых диагностирован аутизм.
прочитано 785 раз

О состоянии девочки Александры Светлана и ее бывший муж узнали вскоре после ее появления на свет. Это стало ударом для всей семьи, однако Зейналова не сдалась. К сожалению, ее муж не отличился подобной выдержкой и ушел из семьи. Позднее ведущая встретила другого мужчину и родила ему дочь Веронику. Как стало известно недавно, этот союз также не стал удачным для звезды.

ПО ТЕМЕ

Скорая три раза отказалась приехать: трагедия в семье убила Зейналову

Светлана Зейналова попала в больницу

Светлана никогда не теряет надежду и часто делится с поклонниками забавными моментами из жизни любимых дочек. Так, недавно она опубликовала фото Александры с макияжем на лице.

"Оставила на часок одну))) это когда тебе 12, ты приехала во взрослую компанию с мамои? на съемки и очень захотела повзрослеть)))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – в шутку пожаловалась Зейналова. "Поэтому черные стрелки, тушь и помада.... хорошо, что нас учителя не видят…или видят? Во вторник идем делать маникюр – поверьте, это будет красныи? лак!" – смеясь, отметила любящая мама.

Поклонники тут же начали оставлять восхищенные комментарии: "Взрослеет", "Как же похожа на маму, красавица", "Ну, что за прелесть", "Красотаа", – писали они. Некоторые также рассказали истории о своих детях, которые тоже стремятся скорее стать взрослыми.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 29 декабря 2020, 06:07 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зейналова беспокоилась за свою особенную дочь

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Избрание Байдена назвали судьбоносным событием для Белоруссии
На Украине заявили об окончательном разрыве с "русским миром"
Песков о личной жизни Путина: Никакой завесы тайны нет
В случае войны 80% украинской армии перейдет на сторону России – политолог Марков

Шоу-бизнес

Мария Порошина рассказала о страшном диагнозе ребенка
"Не знал, кто такая": известный ведущий о Насте Ивлеевой
Не благословила: Ротару против замужества 19-летней внучки
Пугачева рядом с внуками Ротару выглядит девочкой: новое фото певицы взорвало Сеть

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Сериалы

"Уже год": скрытная Снаткина показала малыша

Актриса удивила поклонников
Шоу-бизнес

Как у Жанны Фриске: поклонники в ужасе от новостей Насти Ивлеевой

Ведущую не узнать
Шоу-бизнес

Церковь лишила Шнурова статуса святого

Певец не оправдал доверия верующих

Шоу-бизнес

"Побочка от короны?": Хилькевич рассказала о необычной способности

Звезда сделала признание

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года
Василиса Володина дала советы по поводу наряда на Новый год
Гороскоп для Водолеев на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+