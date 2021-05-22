После развода с Ким Кардашьян толстеющий Канье Уэст закрутил роман с замужней

По слухам, блогер довольно быстро утешилась в объятиях нового мужчины. Звезде приписывают роман с политическим обозревателем Ваном Джонсом. Он не так давно пережил непростой развод с супругой, и им с Ким Кардашьян явно есть, что обсудить.
А вот за Канье Уэста друзья переживают. По словам знакомых, рэпер начал сильно поправляться. Артист постоянно чувствует голод и может за один присест съесть очень много. При этом он обожает фастфуд. Например, его обычный прием пищи состоит из пяти хот-догов, стопки блинов, картофельных оладий, десятка ломтиков бекона и пиццы.
Раньше за рационом музыканта следила Ким Кардашьян, а после расставания он пустился во все тяжкие. Теперь при росте 173 сантиметра вес Канье Уэста достигает почти 140 килограммов. Не исключено, что переедание связано с психическим заболеванием, которое не так давно диагностировали рэперу. Он живет с биполярным расстройством и постоянно находится на антидепрессантах.
Впрочем, это не мешает звезде строить новые отношения. Канье Уэста все чаще стали замечать с политической активисткой и писательницей Кэндис Оуэнс. У пары действительно много общего – как минимум оба поддерживают бывшего президента США Дональда Трампа. Правда, в этой истории есть один нюанс: Кэндис состоит в браке и о ее разводе пока речи не идет.
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