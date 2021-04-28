Еще не развелась, а уже гуляет: Кардашьян дразнит мужа интрижкой на стороне

Бизнес-леди Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст все-таки решили развестись.

О проблемах в паре таблойды говорили еще летом прошлого года, когда музыкант активно пытался стоить политическую карьеру и баллотировался на выборы президента США. Тогда Ким Кардашьян явно была не в восторге от амбиций мужа, и появились слухи о том, что она собирается подать на развод.

В тот раз супругам удалось преодолеть кризис, однако зимой все снова стало хуже. В итоге предпринимательница все же приняла решение расстаться с Канье Уэстом, она официально подала бумаги на расторжение брака.

Несмотря на то, что развод еще будет оформлен нескоро (супругам предстоит длительный процесс раздела имущества и опеки над четырьмя детьми), экс-влюбленные уже заговорили о новых отношениях. Например, Канье Уэст недавно заявил, что мечтает о творческой девушке, с которой он сможет быть на одной волне.

Ким Кардашьян, кажется, пошла еще дальше и уже закрутила роман. По слухам, предпринимательница встречается с известным репортером и адвокатом Ваном Джонсом. Кстати, он только недавно расстался с женой после 14 лет брака.

Правда, некоторые поговаривают, что подобными слухами звезда просто дразнит Канье Уэста. Близкие Кардашьян опровергают информацию о ее новом романе, подчеркивая, что между Ким и Ваном исключительно рабочие и дружеские отношения.