Кардашьян решила развестись с мужем из-за его болтливости

Музыкант в последнее время ведет себя странно. В частности, он начал писать скандальные сообщения о личной жизни, обвиняя жену изменах. Также Канье Уэст заявил, что модель пыталась упечь его в психушку.
Ким Кардашьян терпеть такое поведение мужа не стала. Она решила с ним развестись. Однако пока неизвестно, когда начнется бракоразводный процесс.
Рэпер уже принес публичные извинения жене. он признал, что не должен был раскрывать подробности их личной жизни. Уэст попросил у знаменитой жены прощения. Также он согласился, что ему действительно нужно обратиться к специалистом из-за своего психического состояния.
Напомним, Канье Уэст и Ким Кардашьян поженились в 2014 года. Пара воспитывает четверых детей. А в начале этого года Уэст признался, что вновь мечтает о пополнении в семье. Однако звезда этого не захотела.
Ранее муж Ким Кардашьян огласил свои планы на ближайший год. Рэпер всерьез намерен стать вторым чернокожим президентом в истории Америки. О таком решении музыкант сообщил в свое твиттере.
Отличился супруг Ким Кардашьян в прошлом году. Он шокировал публику своими религиозными взглядами. Оказалось, что музыкант углубился в изучение религии и понял для себя лично важность наличия божественной силы.
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