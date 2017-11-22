Сестра Ким Кардашьян столкнула с пьедестала модель Жизель Бундхен

Рейтинг самых высокооплачиваемыемых моделей 2017 года преподнес сюрпризы.В топ-10 впервые попала модель плюс-сайз, а юная Кендалл Дженнер сместила с пьедестала возрастную Жизель Бундхен.
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