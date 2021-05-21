Фото матери Олеси Судзиловской вызвало переполох

Семейным кадром звезда поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Актриса трогательно поздравила маму с днем рождения. "Моя любимая, родная моя!", – обратилась к родительнице Олеся Судзиловская. Она поблагодарила мать за данную ей светлую и счастливую жизнь.
Артистка призналась маме в любви, а поклонники присоединились к поздравлениям. Фолловеры отметили, что Олеся Судзиловская очень похожа на родительницу.
К слову, именно мама посоветовала юной дочери связать свою профессию с миром кино. Вместе с отцом Олеси Судзиловской женщина работала инженером-технологом.
Напомним, 20 мая свой день рождения отметила и сама актриса. Звезду экрана с 47-летием поздравили поклонники и коллеги по шоу-бизнесу. Так, одним из первых это сделал друг артистки – Николай Басков. Певец с самыми восторженными словами обратился к актрисе. Олеся Судзиловская в ответ поблагодарила друга за жизнелюбие и за то, что он всегда рядом. Также знаменитость отметила, что именно исполнитель заставил ее выйти замуж.
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