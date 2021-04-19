"Дай бог уже ребеночка!": Полуголую Каменских пристыдили за бездетность

Поп-дива Настя Каменских опубликовала эротичный снимок и столкнулась с людской агрессией. Девушку призвали рожать детей.

Певица Настя Каменских регулярно публикует в инстаграм-канале пикантные снимки, хвастаясь стройной фигурой и аппетитными формами. Звезда прочно закрепила за собой статус горячей брюнетки в самом расцвете сил. Каждый новый кадр 33-летней знаменитости получает множество восторженных отзывов, но все чаще и чаще Настю Каменских просят остановиться. Преданные фанаты переживают за личную жизнь звезды: они считают, что в погоне за сексуальностью звезда теряет сокровенное время, которое следует потратить на рождение детей.

Недавно артистка поделилась эротичным кадром в леопардовом бикини на мексиканском побережье Карибского моря. В кадре девушка предстала на фоне пальм и отдыхающих за столиками людей. Певица слегка оттянула купальные трусы, подчеркнув упругие ягодицы.

Поклонники отреагировали на снимок не только комплиментами, но и презрением. Настю Каменских начали корить за то, что она развлекается на пляже вместо того, чтобы производить на свет потомство. "Когда уже фото с беременным животиком будет?", "Поменьше бы голого, побольше нового для радости", "Расходимся, не беременна", "Позор, что за вид", "Господи, дай бог уже ребеночка! Надоела", — написали пользователи Сети к фотографии поп-дивы.