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"Дай бог уже ребеночка!": Полуголую Каменских пристыдили за бездетность

"Дай бог уже ребеночка!": Полуголую Каменских пристыдили за бездетность

Поп-дива Настя Каменских опубликовала эротичный снимок и столкнулась с людской агрессией. Девушку призвали рожать детей.
прочитано 220 раз

Певица Настя Каменских регулярно публикует в инстаграм-канале пикантные снимки, хвастаясь стройной фигурой и аппетитными формами. Звезда прочно закрепила за собой статус горячей брюнетки в самом расцвете сил. Каждый новый кадр 33-летней знаменитости получает множество восторженных отзывов, но все чаще и чаще Настю Каменских просят остановиться. Преданные фанаты переживают за личную жизнь звезды: они считают, что в погоне за сексуальностью звезда теряет сокровенное время, которое следует потратить на рождение детей.

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Недавно артистка поделилась эротичным кадром в леопардовом бикини на мексиканском побережье Карибского моря. В кадре девушка предстала на фоне пальм и отдыхающих за столиками людей. Певица слегка оттянула купальные трусы, подчеркнув упругие ягодицы.

Поклонники отреагировали на снимок не только комплиментами, но и презрением. Настю Каменских начали корить за то, что она развлекается на пляже вместо того, чтобы производить на свет потомство. "Когда уже фото с беременным животиком будет?", "Поменьше бы голого, побольше нового для радости", "Расходимся, не беременна", "Позор, что за вид", "Господи, дай бог уже ребеночка! Надоела", — написали пользователи Сети к фотографии поп-дивы.


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Настя Каменских. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 19 апреля 2021, 06:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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