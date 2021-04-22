"Опасаюсь физического устранения": до смерти перепуганная Максакова молит о помощи

Скандал вокруг отношений оперной певицы и ее экс-избранника Владимира Тюрина продолжается. Теперь к делу подключили полицию.

Все дело в том, что Мария Максакова обратилась к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Она посмотрела некую передачу на "Ютубе" о преступниках, участие в которой принял и ее бывший муж. Именно это, по словам артистки, и стало поводом для обращения. Она требует официального подтверждения фактов, упомянутых в шоу.

Исполнительница открыто говорит о том, что преступный статус мужчины якобы не является секретом, а потому она переживает за свою жизнь. Звезда просит проверить предоставленные кадры "на предмет наличия противоправных деяний" со стороны бывшего избранника. Она подчеркнула, что несет полную ответственность за выдвинутое требование.

"Опасаюсь физического устранения", – призналась Мария Максакова. Она убеждена, что у Владимира Тюрина есть очевидный мотив. Мужчина якобы хочет завладеть ее квартирой в центре столицы и готов на многое ради этого. Она призналась, что очень боится его.

Как сообщает Ura.ru, адвокат артистки полагает, что подобное заявление вполне может стать отправной точкой для нового расследования. Напомним, в начале марта квартира исполнительницы была арестована. Недвижимость ранее была приобретена отцом Марии Максаковой и подарена наследнице.

