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Шоу-бизнес
"Хочется кричать!": критика "зазнавшейся" невестки взбесила 53-летнюю Валерию

"Хочется кричать!": критика "зазнавшейся" невестки взбесила 53-летнюю Валерию

На страницу 53-летней Валерии в "Инстаграме" подписано свыше 3 миллионов пользователей. Правда, не все из них заходят в социальную сеть ради того, чтобы узнать новости о любимой певице или выразить ей свое восхищение. Чаще всего происходит как раз наоборот. Об отношении к хейтерам звезда рассказала журналистам на празднике "Русского радио".
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Валерия признается, что нередко вступает в полемику со злопыхателями и завистниками. Хотя это порой и напоминает борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами. "Я объясняю людям, почему так нельзя разговаривать, задавать такие вопросы, – говорит Валерия. – И многие обращают на это внимание, понимают, как себя вести не следует. До них удается достучаться, они извиняются за то, что погорячились".

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Певица полагает, что хотя воспитателем ее никто не назначал, но все равно давать уроки сетевого этикета очень важно. Она точно знает, кому, как правило, такта и воспитания не хватает. "Гадости пишет определенная категория людей токсичных людей – женщины за 45 лет, – выяснила опытным путем артистка. – Я не знаю, почему им чаще других хочется меня учить жизни, обвинять в "правильности", Вероятно, им просто скучно – дети выросли, заняться нечем, и остается только забавы ради ругаться в очередях и соцсетях".

"Меня поражает, почему люди в Интернете могут обращаться к постороннему человеку на "ты", поучать его, – возмущена артистка. – Недавно осудили даже мою невестку Лиану за отдых в Абу-Даби. Ребята, молодые родители, были без сна четыре месяца, и вдруг появилась возможность уехать на три дня. Но сколько же гадостей на них это полилось в Интернете! Лиана, правда, дала достойный отпор, хотя очень тактична по своей природе. И когда пишут, что она-де зазналась, мне так и хочется крикнуть: "Боже мой, да в каком месте она зазналась?!"

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 10:04
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