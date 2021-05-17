"Для меня это дико!": Валерия шокирована бесстыдством без конца сосущих деньги детей

"Молодые не берут у нас ни рубля, – уверяет Валерия. – Я думаю, что это нормально. Арсений вообще с 16 лет абсолютно самостоятельный человек. Даже свадьбу всю сам оплатил, без нашего финансового участия – мы были просто гостями на этом празднике".
При этом Валерия шокирована бесстыдством иных, без конца сосущих деньги из родителей, детей. "Я, честно говоря, не понимаю, когда молодые дети создают семьи, рожают детей, а потом вся эта сложная конструкция ложится на родителей, – признается звезда. – Для меня это дико! Не потому что мне жалко, нет. Просто если человек берет на себя ответственность за другую жизнь, за своего партнера, то должен и материально быть к этому готов, обеспечивать свою жену и ребенка. Вот, допустим, у нас шестеро детей. Представляете, если они все вдруг сядут на шею и поедут?!"
Сама артистка стала самостоятельной тоже рано. "Я стала работать с 17 лет, – пояснила Валерия. – Одновременно училась (заочно, в класс эстрадного вокала Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных – Прим. ред.) и работала (в Саратовской филармонии, потом в ресторане – Прим. ред.)"
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