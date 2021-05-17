Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
Тощая Боярская всполошила народ своим видом
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
партнеры
Понедельник
17 мая
Лента новостей
18:30
"Даже в десятку не поставила бы": Боня обрушилась с критикой на новую королеву красоты
18:21
"Проветривает": Сябитова показала мохнатую киску с раздвинутыми ногами
18:10
"Для меня это дико!": Валерия шокирована бесстыдством без конца сосущих деньги детей
17:46
"Эксклюзивная привилегия для избранных": дочь Пескова взбесила россиян богатством
17:46
Комедия с драками и экшеном: ТНТ покажет сериал "Ле.Ген.Да" с Романом Курцыным в главной роли
17:45
"По сути вы Бузова": Собчак заклевали за поддержку трансгендеров
17:41
Куценко заявил о полетах в космос с Кудрявцевой
17:31
Ангелина Вовк призналась в домогательствах известного режиссера
17:07
Венедиктов рассказал о скором уходе Лукашенко: Часики тикают не в его пользу
17:04
Возлюбленная Шепелева отказалась подпускать его к собственному сыну
16:53
Полуобнаженная Кабаева возбудила россиян: Необыкновенная
16:11
Уроженка Ростовской области с треском провалилась на конкурсе "Мисс Вселенная"
16:05
"Страшно до ужаса": оголившую грудь Барановскую безжалостно затравили
15:57
Россиян предупредили о всплеске телефонных мошенничеств – подробности
15:38
Звезду "Дома-2" избили на детском празднике
15:37
"Хлопает себя по причинному месту": устроившую разврат на сцене Бузову приструнили
15:35
"Сидела на мне": популярный певец откровенно о контакте с Серябкиной
15:18
Коварно мстила: почему Марии Горбань из "Кухни" сходили с рук ужасные поступки
15:17
"Тройничок": продюсер предложил Штурм переспать с его женой за славу
15:17
Заявления Орловой о ботоксе вывели Стриженову из себя: "Молодуха" с подтяжкой
14:46
Тодоренко вызвала оторопь у народа синими губами
14:42
"Нежно любящий НМ": Цискаридзе признался в чувствах к молодому фавориту
14:38
Закулисные интриги: Ширвиндт выкинул из театра актрису "Доярки из Хацапетовки" после звонка из ГИТИСа
14:33
В Тобольске сына депутата обвинили в ДТП и драке
14:32
Коллега прилюдно назвал опозорившуюся Бузову недалекой
14:30
Стало известно о побеге Елизаветы II из дворца
14:24
"Пытается защититься от мужа-агрессора?": россияне взбудоражились от фотографии Самбурской
14:23
Рабочий шесть часов проплавал в баке с соляркой
14:09
Дочь Началовой вышла в свет с мачехой: Так похожа
14:09
Мясников вступился за Малышеву после жуткой травли
14:08
В Кремле заявили о влиянии "твердой руки" на действия Украины в отношении России
14:07
В Петербурге мужчина упал со стремянки и попал в реанимацию
14:06
Аналитик Класковский о новой встрече президентов России и Белоруссии: Путин попал в ловушку поддержки Лукашенко
14:01
Солит Мариинки впал в кому
13:52
Засекреченное завещание принца Филиппа шокировало Британию
13:52
Построившая карьеру через постель Васильева жестко отреагировала на заявление Прокловой о домогательствах
13:43
Ужаснувшая худобой Собчак объявила о начале серьезной борьбы
13:35
Михаил Шац сделал заявление о смерти
13:26
"Похоже на страшный сон": беременная звезда "Дома-2" намекнула на развод
13:21
Новый поворот в скандале с разлучницей Макеевой: Заявление отправлено в прокуратуру
13:10
Эксперты оценили вероятность падения цен на жилье в России
13:06
Украинский политолог Погребинский об аресте Медведчука: Зеленский пересек "красную линию" Путина
13:03
Анна Седокова начала новую жизнь
12:55
Домогался мужчина: актер Матросов из сериала "Две судьбы" хорошенько отделал обидчика
12:55
В московском общежитии зарезали коменданта
12:50
В Красногорске ребенок выпал из окна
12:43
"Она просто поет про русских женщин?": Манижа раскрыла причины популярности песни для "Евровидения"
12:39
Остриженный под ноль сын Галкина изменился до неузнаваемости
12:31
Вскрылись данные о внебрачном ребенке скончавшегося солиста "Песняров" Борткевича
12:29
Под Москвой в аварии с квадроциклом погиб человек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голую Бузову облили помоями перед концертом: Страшно смотреть
СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
"Алла каждый день дает мне": Галкин поделился подробностями брака с Пугачевой
Жену Петросяна застукали с новой молодой пассией
"Вынашивание детей в арендованных матках": Азизу разнесли в пух и прах за решение рожать на шестом десятке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Для меня это дико!": Валерия шокирована бесстыдством без конца сосущих деньги детей

"Для меня это дико!": Валерия шокирована бесстыдством без конца сосущих деньги детей

Арсений – младший из троих детей сын Валерии – первым сделал ее бабушкой. Но как справляется он с обязанностями главы молодой семьи? Принимает ли помощь от знаменитой матери? Об этом сама певица рассказала корреспондент "Дни.ру" на празднике, устроенном "Русским радио".
прочитано 249 раз

"Молодые не берут у нас ни рубля, – уверяет Валерия. – Я думаю, что это нормально. Арсений вообще с 16 лет абсолютно самостоятельный человек. Даже свадьбу всю сам оплатил, без нашего финансового участия – мы были просто гостями на этом празднике".

ПО ТЕМЕ

"Все вывалила": Валерия раздражена проболтавшейся об оральных ласках Прокловой

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

При этом Валерия шокирована бесстыдством иных, без конца сосущих деньги из родителей, детей. "Я, честно говоря, не понимаю, когда молодые дети создают семьи, рожают детей, а потом вся эта сложная конструкция ложится на родителей, – признается звезда. – Для меня это дико! Не потому что мне жалко, нет. Просто если человек берет на себя ответственность за другую жизнь, за своего партнера, то должен и материально быть к этому готов, обеспечивать свою жену и ребенка. Вот, допустим, у нас шестеро детей. Представляете, если они все вдруг сядут на шею и поедут?!"

Фото: Дни.ру

Сама артистка стала самостоятельной тоже рано. "Я стала работать с 17 лет, – пояснила Валерия. – Одновременно училась (заочно, в класс эстрадного вокала Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных – Прим. ред.) и работала (в Саратовской филармонии, потом в ресторане – Прим. ред.)"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Дни.ру
Автор: 17 мая 2021, 18:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бали, Дубай и Мальдивы: шикарный отдых "бедных" российских звезд

комментарии

Ответить:

Гость740665
Пожаловаться Ответить
Да у нее это больная тема похоже, тычет этим в каждом интервью )) наверно, живёт по принципу: если сильно верить, то станет правдой.
Гость728830
Пожаловаться Ответить
Насмешила !Интересно кем же работает или какой бизнес имеет этот субтильный мальчик? Где учился, что все сам оплачивает, Врет , как дышит.Музыкант с него не получился, наверное финансовый гений?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Даже в десятку не поставила бы": Боня обрушилась с критикой на новую королеву красоты

Телеведущая прокомментировала результаты конкурса
Шоу-бизнес

"По сути вы Бузова": Собчак заклевали за поддержку трансгендеров

Журналистка против гомофобных законов
Шоу-бизнес

Заявления Орловой о ботоксе вывели Стриженову из себя: "Молодуха" с подтяжкой

Артисток разозлили
Шоу-бизнес

Дочь Началовой вышла в свет с мачехой: Так похожа

Девочка повзрослела

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+