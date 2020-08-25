Появилась новость о смерти от рака в аккаунте Оксаны Пушкиной

В семье известной ведущей и общественного деятеля Оксаны Пушкиной горе. Об этом стало известно из первых рук.

Не все знают, что Оксана Пушкина – дочь заслуженного тренера Российской Федерации Виктора Пушкина. За 65 лет он подготовил десятки квалифицированных мастеров бега, 18 лет трудился в сборной команде страны по легкой атлетике. Его воспитанники были победителями и призерами на многих крупнейших соревнованиях, в том числе Олимпийских играх.

И вот накануне, 24 августа, Виктор Пушкин умер от рака. Об этом сообщила Оксана Пушкина. "Я, конечно, была "папина дочка" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)... В апреле 2020 мы отметили его 80-летний юбилей. Вчера, позвонив ему, я впервые услышала от него слово, которое он никогда не произносил! "Папа, ты почему так тихо говоришь? Тебе больно?" "Больно." Семь лет он отчаянно боролся с раком! Превозмогая боль, до последних дней трудился. А сегодня папа ушел. Навсегда", – сообщила убитая горем дочь.

Оксана Пушкина сопроводила печальное сообщение несколькими архивными фотографиями, на которых запечатлен отец, а также она сама. "Ты навсегда в моем сердце, папуля", – обратилась к отцу известная телеведущая.

У Оксаны Пушкиной отключена возможность комментирования публикаций в популярной социальной сети. Однако можно не сомневаться, что многочисленные поклонники поддерживают ее в страшном горе. То же самое касается близких друзей Оксаны Пушкиной и ее родственников.

Отметим, что в последнее время несчастья буквально преследуют общественного деятеля. Например, Оксана Пушкина переболела коронавирусом. Она даже провела неделю в больнице. Популярная телеведущая полагает, что заразилась COVID-19 во время работы над проектом #МыВместе. Последние несколько недель они с активистами развозили по больницам средства защиты.