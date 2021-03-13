"Беременность не вовремя": Оксана Пушкина созналась в аборте

В одном из интервью представительница Государственной думы рассказала о страшном эпизоде из молодости. По словам Оксаны Пушкиной, она была вынуждена отказаться от рождения наследника в студенческие годы.

Общественная активистка призналась, что не сохранила ребенка, так как беременность тогда была "не вовремя". Экс-звезда телевидения не жалела о содеянном и лишь напоминала себе, что материнство должно быть желанным и осознанным.

ПО ТЕМЕ Домохозяйкам в России предлагают платить зарплату – подробности

Оксана Пушкина добавила, что во времена ее молодости в стране отсутствовало какое-либо сексуальное образование. Будущая теледива "всему училась во дворах и подъездах у друзей". Стоит отметить, что должного просвещения в России не хватает и по сей день.

Пушкина отметила, что раньше девушки начинали вести активную интимную жизнь в 20 лет, сейчас же молодые барышни решаются на это гораздо быстрее. Несмотря на свою биографию, Оксана Викторовна выступает за аборты. По ее мнению, любая женщина достойна права выбирать дальнейшую судьбу и руководствоваться своим телом.

Государственная деятельница, прошедшая через неприятный опыт прерывания беременности, уверена, что аборты ни в коем случае нельзя запрещать. В противном случае ограничения прав приведут к разрушительным последствиям. Оксана Пушкина напомнила о послевоенных событиях в СССР.

Тогда запрет на аборты привел к ужасающему росту числа нелегальных операций, которые осуществляли сельские знахарки. Телеведущая намекнула, что "бабий бунт – это самое страшное, что есть в России".