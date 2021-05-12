"Не бойтесь": певица Манижа дала совет подросткам на фоне трагедии в Казани

Певица Манижа выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани. На пресс-конференции "Евровидение-2021" артистка дала совет подросткам, оказавшимся в трудной ситуации.
По словам Манижи Сангин, которая представит в этом году Россию на международном песенном конкурсе, детям не стоит скрывать своих проблем и рассказывать обо всем родителям или педагогам. Это поможет избежать хотя бы некоторых проблем, в том числе психологических. Также доверие между взрослыми и детьми поможет избежать травли в учебных заведениях.
"Не бойтесь говорить о своих проблемах. Если вас не поддерживают в семье или в школе, не прекращайте просить о помощи", – сказала Манижа.
Также певица выразила соболезнования семьям погибших в Афганистане и Кабуле, где ранее более десяти детей погибли в результате взрыва в школе, пишет портал Super.ru.
Напомним, в Казани 11 мая в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Вооруженный дробовиком 19-летний Ильназ Галявиев беспрепятственно вошел в школу и открыл огонь по людям. Бывший ученик гимназии объявил себя "богом" и написал в соцсетях экстремистские призывы за 15 минут до атаки. В результате трагедии погибли девять человек, в том числе две учительницы. Пострадал 21 человек.
Подозреваемый задержан, сейчас он находится в суде. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.
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