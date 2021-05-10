Возбужденная клиентка полезла в интимные места Сафронова: Ниже живота

Никас Сафронов стал жертвой домогательств богатой клиентки.

По словам живописца, бизнесмен из Швейцарии заказал ему портрет супруги, которая имела русские корни. Женщина заявила мужу, что будет позировать только Никасу Сафронову и только обнаженной. Предприниматель возражать не стал, ведь ему и самому хотелось запечатлеть красоту любимой.

Поначалу заказ не вызвал у художника подозрений, но очень скоро ему стало некомфортно работать с супругой бизнесмена. По словам знаменитости, возбужденная дама начала приставать, причем довольно активно. "То руку положит чуть ниже живота, то смотрит пристально в глаза", – рассказал Никас Сафронов.

Причем через какое-то время женщина и вовсе потеряла стыд, прямым текстом предложив художнику себя. Однако живописец отказался, вернул деньги мужу и прекратил с ней всякое общение. Как отметил Никас Сафронов, по-другому он поступить не мог, ведь это было бы неуважением к заказчику.

Также художник добавил, что дама была совершенно не в его вкусе, а без симпатии вступать в какие-либо интимные отношения для него неприемлемо.

"Мне это неприятно. Для этого есть специальные мужчины – жиголо и альфонсы", – заявил Никас Сафронов.

Живописец отметил, что обычно он не воспринимает обнаженную натурщицу как женщину. Для него девушки, позирующие голыми, являются таким же объектом, как букет цветов или небо. Сафронов подчеркнул, что художник пишет наготу, чтобы восхищаться, а не возбуждать.