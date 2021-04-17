"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью

Художник Никас Сафронов возмущен происходящим вокруг Вячеслава Зайцева. Он считает, что над человеком издеваются.

Скандал с тяжелобольным российским модельером Вячеславом Зайцевым и семьей Гарафутдиновых, которые странным образом втерлись к нему в доверие, набирает обороты.

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Недавно ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. После многочисленных просьб друзей Зайцева присмотреться к сомнительным личностям, которые живут вместе с ним в его доме, прокуратура организовала проверку. Бывшие коллеги Вячеслава Зайцева и участники шоу "Модный приговор" уверяют, что сын модельера фактически бросил своего больного престарелого отца. При этом себя они позиционируют как верных друзей и помощников. Однако друзья Зайцева сомневаются в чистоте их намерений и считают, что семейка попросту хочет прибрать к рукам большое наследство модельера.

В ситуацию вмешался российский художник Никас Сафронов. Он также заявил, что странные друзья, взявшиеся из ниоткуда, вряд ли доведут до добра. Он посмотрел ролики в "Тик-Ток" и "Инстаграм" с участием Зайцева и был просто в шоке. На деле выходит, что страдающий болезнью Паркинсона Вячеслав Зайцев был выставлен каким-то умалишенным. Да и негоже такому великому мастеру на весь свет показываться в таком виде.

На роликах в соцсетях Вячеслав Зайцев якобы веселится, разъезжая по дому в инвалидной коляске. Рядом с ним семья Гарафутдиновых улыбается и смеется, якобы умиляясь мнимым успехам маэстро. Никас Сафронов считает, что 83-летний Зайцев может не отдавать до конца отчета происходящему, и его честное имя просто используют. Художник набросился на семью, которая позорит модельера.



"Все, что происходит вокруг него сейчас, мне кажется неприличной историей. Ведь он был когда-то законодателем мод, великим модельером. И сегодня крайне некрасиво выставлять его в таком неприглядном свете. Нужно прекратить издеваться над человеком, который стал частью истории этого мира", – цитирует Сафронова "Собеседник".



Никас Сафронов напомнил, что работами Вячеслава Зайцева восхищался весь мир, а его имя стоит в одном ряду с именами Пьера Кардена и Кристиана Диора. Художник выразил надежду, что в ситуацию вмешается сын модельера Егор.