Получила штангой по голове: очередная российская ведущая получила травму на съемках

Не успели зрители опомниться от страшного падения в прямом эфире российской телеведущей Екатерины Стриженовой, как произошло новое ЧП. Пострадала еще одна ведущая.

Ведущая Алла Михеева рассказала в своем "Инстаграм", что на съемках с ней произошел неприятный инцидент. Она ударилась затылком о штангу. К счастью, девушка отделалась легким испугом и с юмором отнеслась к произошедшему.

Алла Михеева делала репортаж о чемпионате Европы по тяжелой атлетике для программы "Вечерний Ургант". В один момент ведущая подошла к судье и попросила продемонстрировать ей технику подъема штанги.

Сначала судья поднял штангу и подержал ее некоторое время, а затем стал опускать. Примечательно, что он делал это в деловом костюме. Как раз в тот момент, когда штанга опускалась, под руку подвернулась Алла Михеева. Она получила удар тяжелым снарядом по затылку.

"Чувствую — немножко вытекло", — говорит на кадрах Михеева.

Стоит отметить, что ведущая как всегда с юмором отнеслась к инциденту. Подписчики поддержали ее и посмеялись вместе с ней, а также пожелали здоровья. Многие сразу поняли, что ничего серьезного с ней не произошло.

Напомним, недавно еще одна российская телеведущая Екатерина Стриженова получила травму в прямом эфире. Она неудачно оступилась и упала. В итоге врачи диагностировали у нее сложный перелом руки.