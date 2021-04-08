Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Четверг
8 апреля
Лента новостей
16:18
Дегтярев увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы
16:16
Экс-глава Нацбанка Белоруссии: Лукашенко правильно боится, что силовики пойдут на переворот
15:55
Началась регистрация на трек "Студенты" конкурса "Лидеры России"
15:46
Тяжело перенесшего коронавирус Лещенко довели до слез
15:19
"Я была в безумии. Я орала": звезда сериала "Склифосовский" откровенно о борьбе с раком
15:18
"Приходят намазюканные": Сафронов отказался обслуживать расфуфыренную звезду
15:02
"Рано для слез": Киркоров потерял работу
14:57
"Вон отсюда!": популярный певец набросился на поклонника во время концерта
14:40
Асмус бросила камень в огород Акиньшиной
14:38
"Показал слабость": Кадони пролил свет на свои гомосексуальные контакты
14:31
В Челябинске столкнулись и сгорели две фуры
14:26
"Звонили два Ваших мужа, кому из них выставить счет?": актриса сериала "Налет" о съемках с Машковым и личной жизни
14:21
Дом, квартиры и огромные деньги: кому на самом деле достались богатства Марьянова
14:17
Российский ФБР рассмотрит дело об избиении турок сотрудниками полиции в Германии
14:14
В ХМАО пьяный водитель провез на капоте полицейского
14:07
"Ездил смотреть участок для дома": Манукян решил создать семью с Бузовой
13:59
Основное противостояние России и США находится сейчас в военно-политической плоскости – эксперт Колташов
13:48
Поездку Зеленского в Донбасс оценили: Превращается в политика войны
13:45
В Москве из здания эвакуируют людей после сообщения о минировании
13:40
61-летняя Гузеева заткнула за пояс старлеток
13:40
Кадони раскрыл правду об увеличении своего мужского достоинства
13:39
"Можно я уйду?": опешившая Долина сцепилась с популярной певицей
13:25
Звезды, друзья и большой торт: Почему Матвеев побежал утром за цветами для Боярской
13:22
В Оренбурге загорелся склад с пиломатериалами
12:56
Водитель иномарки сбил ребенка на Рублевке
12:56
Эксперт Рудяков назвал конкурентов Зеленского на следующих выборах
12:50
Киркоров наплевал на праздник внучки Пугачевой после известия о конфликте
12:46
Наталья Рудова чурается похожих на "Татьянин день" проектов
12:41
Молодая жена заставила попотеть грузного Цекало
12:22
Выставившая упругую грудь Муцениеце довела народ до исступления
12:20
Оказавшейся на льдине ночью в Москве женщине потребовалась помощь спасателей
12:02
"Каждый сам за себя": забытый Козловским родной брат еле сводит концы с концами
12:00
В кемеровском приюте для собак взорвался газовый баллон
12:00
Тяжелобольной Губин тайно покинул Россию
11:24
Число заболевших COVID-19 в России выросло на 8,6 тысячи
11:18
Предприниматели назвали самые востребованные цифровые услуги и сервисы для бизнеса в России
11:04
Высоцкая заинтриговала словами о развлечениях в постели с 83-летним мужем
11:02
Штамп в паспорте многое изменил: Дарья Повереннова честно о жизни с мужем-миллионером
10:37
"Разве так можно?": молодящуюся Долину уличили в наглом обмане
10:29
В Дагестане на территории военной части загорелся танк
10:24
"Прилюдно хватает за мягкое место": Киркорова разругали за приставания к известной певице
10:19
В России хотят ввести новые льготы для малоимущих – подробности
09:58
Володин: ситуация с Zoom в России подтверждает правильность политики импортозамещения в сфере IT
09:50
Умерла звезда сериала "Твин Пикс"
09:31
"Невероятный кайф": 65-летний Саруханов откровенно о сексе и оргазме
09:22
Вдова показала подросшего сына покойного Грачевского
09:22
"Сколько неправды!": Хазанов расчихвостил громкую и назойливую Собчак
08:59
Политолог Родионов о стремлении Зеленского в НАТО: Украина превратится в театр военных действий
08:32
"Не бумеранг!": тяжелобольная экс-супруга Аршавина сорвалась из-за травли
08:19
"Кашляла кровью": Максаковой поставили страшный диагноз
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика
"Все поймешь и придешь к нам": сестра Фриске оставила послание сыну Шепелева
Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку
В Сети всплыла правда об отдыхе Малиновского и Лазарева в Мексике
Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой
"Лучше не прикасайтесь!": Шепелев ринулся на защиту сына от чужих людей
Шоу-бизнес
"Ездил смотреть участок для дома": Манукян решил создать семью с Бузовой

"Ездил смотреть участок для дома": Манукян решил создать семью с Бузовой

Рэпер Дава рассказал, что мечтал создать с Ольгой Бузовой семью. У него были большие планы на будущее.
прочитано 605 раз

Блогер и рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, и его бывшая возлюбленная Ольга Бузова расстались сразу после ее 35-летия. Пара поругалась на публике, видео их ссоры попало в Сеть. Ведущая обвинила блогера в насилии и изменах. После этого Бузова заблокировала Манукяна в соцсетях и призвала своих поклонников сделать то же самое.

ПО ТЕМЕ

Не вернется к Бузовой: раскрыты ошеломляющие детали таинственного романа Манукяна

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Пара состояла в отношениях полтора года. Многие не верили в искренность их чувств и считали это пиар-романом. Так или иначе. Дава рассказал, что имел серьезные намеренные по отношению к Ольге Бузовой, но что-то пошло не так.

Давид Манукян рассказал, что хотел приобрести для них с Ольгой Бузовой жилье. Он даже ездил смотреть участок.

"Я планировал купить дом для нашей семьи. Искал варианты, даже ездил смотреть участок. Но потом все резко поменялось", – приводит слова Давида Манукяна Пятый канал.

Блогер добавил, что до сих пор мечтает о собственном доме. При этом он хочет построить его самостоятельно. Эти мысли не покидают его с юности. Однако после расставания с Ольгой Бузовой Дава вплотную занялся карьерой. Пока о семье он не думает.

Расставание с Ольгой Бузовой Дава не комментирует, как и ее обвинения в побоях и многочисленных изменах.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 14:07 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость676117
Пожаловаться Ответить
Две <цензура>- бузиха- соска и манукян- простит...т, будет нюхать любую дырку ради карьеры
Гость689882
Пожаловаться Ответить
Гость681556
Зачем Бузовой этот страшилка Найдет она себе более достойного Он не приятный какой то Правильно она сделала что туранула его Молодец
Можно подумть ,что бузова не страшилка и мало того, без всякого, даже малого намека,на какой успешное занятие, только если успешно лезет на нужных мужиков ,ублажая их, и вот только за счет этого держится на плову ,а так пустая никому не нужная, 4 года ни семьи ,ни детей так гов.. в проруби мотается, пишут про ухажеров,что все так стремятся быть с ней,но это всё чушь, что то одна склочная бузова?
ГостьАлевтина
Пожаловаться Ответить
Зачем писать каждый день о бузовой и этом парне????? Ну, что интересного???? Построит дом, не построит дом...женится ...не женится... Кто эти люди?
Гость681556
Пожаловаться Ответить
Зачем Бузовой этот страшилка Найдет она себе более достойного Он не приятный какой то Правильно она сделала что туранула его Молодец
Гостья
Пожаловаться Ответить
Точно ,не так просто пишу про какие то чувства Дави к Бузовой,что то готовится ? Дом ,участок не так просто вылезли на поверхность Скорее всего ,написали новый сценарий примирения ,поняли хозяева,что отдельно друг от друга эти пиарщики мало приносят им ,надо их как то соединять, Опять будут рекламировать дорогие вещи,как подарки <цензура>,другу, ,там может быть какой то хит споют , и опять дави придется пить часто и много ,попадет в руки алкоголички ,он же подтвердил ,что бузова увлекается этим делом Но совместная добыча денег важней
Царь : « Иван Васильевич я»
Пожаловаться Ответить
Смешно , не правда ли , смешно ? Давно всем известно , что пара Давид и Бузова Ольга была сложена для контента подписчиков и одной, и другой стороны. Кого вы лечите ? Какие общие дома и квартиры?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Киркоров наплевал на праздник внучки Пугачевой после известия о конфликте

Дети появились на мероприятии одни
Шоу-бизнес

"Сколько неправды!": Хазанов расчихвостил громкую и назойливую Собчак

Артист отказался смотреть скандальное интервью
Шоу-бизнес

Асмус бросила камень в огород Акиньшиной

Актриса порассуждала об успешности
Видео

"Вон отсюда!": популярный певец набросился на поклонника во время концерта

Исполнитель устроил безобразные разборки

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+