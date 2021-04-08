"Ездил смотреть участок для дома": Манукян решил создать семью с Бузовой

Блогер и рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, и его бывшая возлюбленная Ольга Бузова расстались сразу после ее 35-летия. Пара поругалась на публике, видео их ссоры попало в Сеть. Ведущая обвинила блогера в насилии и изменах. После этого Бузова заблокировала Манукяна в соцсетях и призвала своих поклонников сделать то же самое.
Пара состояла в отношениях полтора года. Многие не верили в искренность их чувств и считали это пиар-романом. Так или иначе. Дава рассказал, что имел серьезные намеренные по отношению к Ольге Бузовой, но что-то пошло не так.
Давид Манукян рассказал, что хотел приобрести для них с Ольгой Бузовой жилье. Он даже ездил смотреть участок.
"Я планировал купить дом для нашей семьи. Искал варианты, даже ездил смотреть участок. Но потом все резко поменялось", – приводит слова Давида Манукяна Пятый канал.
Блогер добавил, что до сих пор мечтает о собственном доме. При этом он хочет построить его самостоятельно. Эти мысли не покидают его с юности. Однако после расставания с Ольгой Бузовой Дава вплотную занялся карьерой. Пока о семье он не думает.
Расставание с Ольгой Бузовой Дава не комментирует, как и ее обвинения в побоях и многочисленных изменах.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
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