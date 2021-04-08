"Кашляла кровью": Максаковой поставили страшный диагноз

Певица поделилась воспоминаниями о том, какие страдания пережила 13 лет назад. Болезнь атаковала Марию Максакову, когда та была беременна дочерью Люсей. Звезда отправилась рожать в Германию, несмотря на плохое самочувствие.
Знаменитости поставили диагноз – бронхит. Заболеваний страшно тем, что в тяжелых и запущенных случаях может привести к смерти пациента. "Я кашляла кровью", – поделилась Мария Максакова. При этом артистка принципиально не принимала антибиотики, чтобы не травить лекарствами плод и мучилась.
К счастью, недуг матери не отразился на здоровье наследницы. В Москву оперная дива вернулась спустя три недели.
Отметим, что у Марии Максаковой сейчас крайне сложные отношения с детьми. Отпрыски не хотят видеть мать и не общаются с ней. Так, недавно в день рождения дочери исполнительница отправила Люсе стих с поздравлением. Но девочка не стала отвечать ей.
Мария Максакова надеется, что ей удастся вернуть любовь старших наследников. В настоящее время с оперной артисткой в Киеве живет только младший сын Ваня.
Холодность со стороны детей Мария Максакова воспринимает как испытание. Из-за их поведения артистка очень переживает, но готова идти до конца в борьбе за здоровые отношения.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
Постоянно ем