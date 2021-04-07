Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Среда
7 апреля
Лента новостей
14:15
Загитова сделала заявление о возвращении в большой спорт
14:09
"Новая любовь": Подкаминская сделала важное заявление
14:06
"Все поймешь и придешь к нам": сестра Фриске оставила послание сыну Шепелева
13:59
В Кургане подростка отправили под суд за порчу автобусной остановки
13:43
"Ниже плинтуса": Солнцев дал оплеуху зарвавшейся Бородиной
13:39
Завершается строительство метромоста между станциями "Пыхтино" и "Внуково"
13:39
В Подмосковье после смерти женщины в салоне красоты возбудили уголовное дело
13:37
Без дела не сидел: отказавшийся от казенных денег принц Гарри трудоустроился
13:33
Брак с членом "бриллиантовой мафии": всплыли сенсационные данные о прошлом Дрожжиной
13:29
Соврала более 17 раз: лживую Маркл разоблачили
13:24
Правозащитники оценили ситуацию в Белоруссии: Вопиющее подавление свободы слова и мирных собраний
13:03
В Челябинской области нашли пакет с трупом младенца
12:49
Истощенная Михалкова рассказала о пагубных привычках
12:40
Страсти накаляются: участники шоу "Маска" отказались от контакта друг с другом
12:35
Финансы поют романсы? Собчак не смогла достроить собственный дом
12:34
Умер актер из сериала "След"
12:31
При пожаре в доме под Иркутском погибли дети
11:58
"Лучше не прикасайтесь!": Шепелев ринулся на защиту сына от чужих людей
11:57
Беременная Караулова работает до седьмого пота
11:48
Очередь Муцениеце устраивать личную жизнь: Прилучный остался с детьми
11:32
Охранник застрелил мужчину в Нижнем Новгороде
11:18
Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян составил 8,2 тысячи
11:10
Подольская впервые показала лицо младшего сына
11:04
Как обманывают российских пенсионеров? Раскрыты популярные схемы
11:02
Разъевшаяся Асмус предстала с огромной грудью
10:54
Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку
10:42
Бюстгалтеры поверх пальто и розовые платья для мужиков: Васильев шокировал тенденциями
10:36
Певец Слава Марлоу попал в аварию
10:32
"Ускользает": подробности ухода Анастасии Заворотнюк
10:07
"Терпеть удары и плевки": Максакова готова биться за детей до конца
09:58
"Я больше так не могу": у Муцениеце опустились руки
09:56
Под Новосибирском 2 человека погибли в аварии
09:52
В Раде обвинили Зеленского в ущемлении прав украинцев: Пытается узурпировать власть
09:26
"Каждый раз поражаюсь": уязвленная Бузова влепила оплеуху зарвавшейся Собчак
09:18
В Пушкине за приготовление еды на Вечном огне задержали женщину
09:08
Как изменятся зарплаты россиян с 1 мая
08:52
Бородина попала в больницу из-за выстрела
08:46
Политолог Усов о попытках Лукашенко обвинить Польшу в экстремизме: Действует как старый большевик
08:18
Сжираемая страшным недугом экс-супруга Аршавина перестала ходить
06:08
Почему Никулин запретил жене сыграть Шурочку в "Гусарской балладе" Рязанова
04:02
Исчезнувшая звезда: что известно об актрисе Ольге Понизовой
02:04
"Не торопись взрослеть": дочь Алсу шокировала россиян сменой имиджа
23:59
"Вызвать уважение к себе": беременная Джанабаева четко установила позицию в семье
22:15
Ирина Слуцкая представила новых звезд фигурного катания
21:34
Дочь Успенской собрались выдать замуж
21:32
Китайские СМИ предупредили о возможном ударе США по России
20:53
Снова ссора? Бузова отомстила Киркорову после выходки на "Жаре"
20:05
Врачи предупредили об особой опасности ходьбы и бега этой весной
20:02
Заявление Зеленского о НАТО оценили: Пытается продать себя и Украину подороже
19:52
Молодая жена Петросяна поведала о своих капризах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку
В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской
Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой
Шоу-бизнес
"Ниже плинтуса": Солнцев дал оплеуху зарвавшейся Бородиной

"Ниже плинтуса": Солнцев дал оплеуху зарвавшейся Бородиной

Экс-участник шоу "Дом-2" отреагировал на нападки Ксении Бородиной, обвинившей его в зависти.
прочитано 330 раз

Шоумен заявлял, что хотел стать ведущим "Дома-2". Слова Рустама Солнцева прокомментировала ведущая телестройки. Ксения Бородина в своем инстаграм-аккаунте отметила, что блогер мог бы стать ведущим реалити-проекта, если бы не завидовал и действительно этого очень желал.

ПО ТЕМЕ

Бузова и другие "старички": объявлено о перезапуске шоу "Дом-2" на новом телеканале

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

Рустама Солнцева задело такое замечание, и он резко ответил на нападки. Он уверен, что Ксения Бородина сама та еще завистница. А ее позиция обусловлена защитным механизмом, чтобы отвести подозрения от себя. Шоумен считает, что у теледивы на самом деле низкая самооценка.

"Сама себя ты считаешь персоной средненькой или даже ниже плинтуса", – заявил блогер. По мнению Солнцева, девушка не может открыто гордиться собой, потому и направляет нагатив на других людей. Кроме того, в своем микроблоге Рустам в очередной раз посмеялся над тем, что теперь телестройка будет транслироваться на телеканале "Ю".

Отметим, шоумен не раз высказывался о закрытии "Дома-2". По его словам, в последнее время концепция проекта полностью изменилась.

Напомним, новость о закрытии шоу появилась в конце 2020 года. Вскоре стало известно, что "Дом-2" не прекращает свое существование, а лишь переходит на новый телеканал.

Телестройка будет выходить с 19 апреля. Шоу будет транслироваться утром и вечером на протяжении двух часов и будет называться "Дом-2. Новая любовь". Ведущими стали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: www.instagram.com/ borodylia
Автор: 7 апреля 2021, 13:43 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бородина пришла в школу без штанов

комментарии

Ответить:

Гость676117
Пожаловаться Ответить
Солнцев дурачок и гей.
Бородина- шлю...<цензура> и прос...ка, но с телевизора никогда неуйдет
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

54-летний многодетный Охлобыстин сообщил о долгожданном событии в семье

Готовится праздник
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна поведала о своих капризах

Девушка разоткровенничалась с поклонниками
Шоу-бизнес

Дана Борисова разревелась в прямом эфире после подозрений в срыве

Теледива сделала откровенное признание
Шоу-бизнес

Солнцева с престарелой женой решили поместить под круглосуточное наблюдение

Артисту предложили участвовать в популярном шоу

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+