"Ниже плинтуса": Солнцев дал оплеуху зарвавшейся Бородиной

Шоумен заявлял, что хотел стать ведущим "Дома-2". Слова Рустама Солнцева прокомментировала ведущая телестройки. Ксения Бородина в своем инстаграм-аккаунте отметила, что блогер мог бы стать ведущим реалити-проекта, если бы не завидовал и действительно этого очень желал.

Рустама Солнцева задело такое замечание, и он резко ответил на нападки. Он уверен, что Ксения Бородина сама та еще завистница. А ее позиция обусловлена защитным механизмом, чтобы отвести подозрения от себя. Шоумен считает, что у теледивы на самом деле низкая самооценка.

"Сама себя ты считаешь персоной средненькой или даже ниже плинтуса", – заявил блогер. По мнению Солнцева, девушка не может открыто гордиться собой, потому и направляет нагатив на других людей. Кроме того, в своем микроблоге Рустам в очередной раз посмеялся над тем, что теперь телестройка будет транслироваться на телеканале "Ю".

Отметим, шоумен не раз высказывался о закрытии "Дома-2". По его словам, в последнее время концепция проекта полностью изменилась.

Напомним, новость о закрытии шоу появилась в конце 2020 года. Вскоре стало известно, что "Дом-2" не прекращает свое существование, а лишь переходит на новый телеканал.

Телестройка будет выходить с 19 апреля. Шоу будет транслироваться утром и вечером на протяжении двух часов и будет называться "Дом-2. Новая любовь". Ведущими стали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.