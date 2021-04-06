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45 лет картине "Табор уходит в небо": интересные факты о фильме Эмиля Лотяну

45 лет картине "Табор уходит в небо": интересные факты о фильме Эмиля Лотяну

С момента выхода на экраны фильма "Табор уходит в небо" прошло 45 лет. Картину все еще любят зрители.
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5 апреля 1976 года состоялась премьера фильма "Табор уходит в небо". Лента режиссера Эмиля Лотяну завоевала множество наград и прославила актеров в ней сыгравших.

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До знакомства с Эмилем Лотяну 17-летняя Светлана Тома собиралась поступать на юридический факультет. Случайная встреча с режиссером на остановке изменила жизнь девушки. В тот же год Светлана получила роль в фильме кинематографиста "Красные поляны" и попала в старейший театральный вуз страны ЛГИТМиК.

Работа с Лотяну была настоящим испытанием для Томы. Режиссер не церемонился с молодой актрисой – повышал на нее голос, обзывал бездарностью. Однажды на съемках фильма "Табор уходит в небо" у Светланы сдали нервы. Исполнительница роли Рады сбежала со съемочной площадки в Карпатах в Москву. Актриса отсутствовала десять дней, и, когда вернулась, обнаружила, что не уволена. Коллеги терпеливо дождались девушку. Выходка Томы вывела из себя Лотяну. Режиссер долгое время не разговаривал с артисткой, передавая поручения через помощников.

Кадр из фильма "Табор уходит в небо"

Отметим, что Эмиль Лотяну был строг со всеми своими подчиненными. Члены творческого коллектива картины вставали в пять утра, чтобы трудиться до семи вечера. К полудню на улице становилось невыносимо жарко, обстановка на площадке обострялась. В такие моменты режиссер начинал кричать на уставших артистов, выражать недовольство их игрой. Таким образом кинематографист добивался достоверности на экране, создавал напряжение в кадре.

По словам актера Григоре Григориу, сыгравшего в "Таборе…" конокрада Лойко Зобара, Эмиль Лотяну ни под кого не подстраивался. Режиссер не умел работать по заказу, не пытался делать что-то модное или злободневное. Григориу считал, что Лотяну в свое время спас молдавское кино. Григоре гордился тем, что работал с кинематографистом.

Кадр из фильма "Табор уходит в небо"

Главная составляющая успеха фильма "Табор уходит в небо" – музыка Евгения Доги. Специально для картины композитор исследовал множество цыганских мелодий. Дога какое-то время кочевал вместе с табором, чтобы проникнутся колоритом бродячей жизни. Собрав самые яркие композиции, музыкант попросил театр "Ромэн" исполнить их.

Кадр из фильма "Табор уходит в небо"

За год после премьеры картину "Табор уходит в небо" увидели 65 миллионов человек. Картина получила несколько престижных наград, в том числе и за рубежом. Ленту Эмиля Лотяну оценили на фестивалях в Испании, Белграде, Праге. 120 стран приобрели права на показ фильма. Светлана Тома была признана актрисой года журналом "Советский экран".

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Кадр из фильма "Табор уходит в небо"
Автор: 6 апреля 2021, 05:58

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