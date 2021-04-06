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“Публично линчевали”: обвиняемый в домогательствах участник “Последнего героя” попал под капельницу

“Публично линчевали”: обвиняемый в домогательствах участник “Последнего героя” попал под капельницу

После скандала на съемках шоу Александр Матвеев покинул проект и попал на больничную койку. За отца вступилась дочь Дарья.
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Участница шоу “Последний герой. Чемпионы против новичков” Анастасия Петрова ранее заявила о неподобающем поведении Матвеева. Девушка обвинила соплеменника в том, что тот позволяет себе вольности и подает недвусмысленные знаки. Это подтвердили у две другие участницы, после чего Александр Матвеев пропал из кадра.

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Позже выяснилось, что дяде Саше, как называют Матвеева на проекте, стало плохо и он обратился за медицинской помощью. Перед уходом он извинился за то, что мог кого-то обидеть. Впрочем, не все поверили в недомогание Матвеева, приняв его за предлог, который поможет мужчине избежать наказания.

Потрясенная скандалом дочь Матвеева вступилась за отца. Девушка обвинила продюсеров шоу, которые сделали ее отца жертвой ради поднятия рейтингов. Дарья рассказала, что многочисленные комментаторы в Сети обвиняют ее отца, превращая жизнь семьи в ад. Сам Матвеев пережил настоящее моральное насилие и теперь лежит под капельницами.

Высказалась об этой ситуации в своем инстаграм-аккаунте и победительница прошлого сезона шоу Надежда Ангарская. Женщина назвала произошедшее публичным линчеванием, которое могло разрушить жизнь человека. Она считает, что не стоило выносить эту ситуацию на общественное обозрение: Александр Матвеев и Анастасия Петрова могли бы обсудить произошедшее за кадром, теперь же этот скандал бросит тень на легендарный проект.

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Кадр youtube.com
Автор: 6 апреля 2021, 02:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Как менялась пышка из Comedy Woman Ангарская

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