41-летняя балерина Захарова ждет наступления паузы для ответственного шага

Балерина Светлана Захарова стала украшением церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии Bravo в Большом театре. Там с ней и встретился корреспондент "Дни.ру".

Светлана Захарова – солистка Мариинского театра в 1996—2003 годах, прима-балерина Большого театра (с 2003-го) и миланского театра "Ла Скала". У 41-летней танцовщицы подрастает 10-летняя дочь Анна. По словам балерины, у наследницы сегодня все хорошо. "У нее все хорошо, ребенок трудится, работает, – улыбается Светлана. – Есть у нее и данные для балета – она способная".

Супруг Захаровой – знаменитый скрипач Вадим Репин. Он играет на скрипке работы Страдивари, изготовленной в 1733 году. Если верить Интернету, он проживает в Швейцарии и Италии, имеет два гражданства: российское и бельгийское (подарок бельгийской королевы). "Нам не мешает то, что выступаем на сцене", – заверила Захарова. По ее словам, именно на его недавнем выступлении в зале "Зарядье" она побывала впервые после долгого карантина.

А вот вакцинироваться балерина пока не спешит – у нее очень плотный рабочий график. "Я не знаю, как отреагирует организм, какое у меня будет самочувствие, – пояснила Захарова. – А подвести коллег и зрителей, отменить спектакль в случае недомогания я не могу. Поэтому надо дождаться долгой временной паузы в работе, чтобы я смогла бы пойти на вакцинацию, которая, конечно, очень важна".