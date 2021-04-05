"Выше натянуть трусы не могла?": оголившаяся Каменских взбесила россиян

Настя Каменских нарвалась на резкую критику. Поклонники посчитали, что певица перегнула палку.

Артистка поделилась с фолловерами в своем инстаграм-аккаунте снимком в нижнем белье. Подписчики не оценили откровенности звезды.

Россияне резко раскритиковала знаменитость. "Ужасное фото, а что не голой то?", "Чересчур уже!", "Посмотришь, вроде не глупая. Ну к чему это фото?", "Как-то ее уже много, голосом не может удивить, хоть трусами получается", "Выше натянуть трусы не могла?", – высказались пользователи соцсети.

Ранее Настя Каменских предстала перед камерой с неожиданного ракуса. Исполнительница шокировала поклонников огромными стопами. Многие отметили, что фото вышло явно неудачным.

Настя Каменских любит публиковать кадры в откровенном виде, выставляя грудь и ягодицы в выгодном свете. Поклонники уже не раз советовали ей ограничить число пикантных фото и задуматься о рождении ребенка.

Напомним, ранее 33-летняя исполнительница отдохнула на Мальдивах со своим мужем Алексеем Потапенко. Супруги демонстрировали в своих микроблогах фото с отпуска, радуя фанатов красивыми пейзажами.

