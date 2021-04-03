Труп лежал две недели: Российская актриса найдена мертвой в Москве

Сообщество отечественных артистов понесло большую потерю. Стало известно, что в российской столице умерла актриса Нина Зоткина.
По информации прессы, знаменитость не дожила до своего 70-летия. Журналистам удалось узнать некоторые ужасающие подробности случившегося. Выяснилось, что труп Зоткиной лежал в квартире на протяжении двух недель. Причины смерти артистки на данный момент не приводятся.
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