Труп лежал две недели: Российская актриса найдена мертвой в Москве

Сообщество отечественных артистов понесло большую потерю. Стало известно, что в российской столице умерла актриса Нина Зоткина.

По информации прессы, знаменитость не дожила до своего 70-летия. Журналистам удалось узнать некоторые ужасающие подробности случившегося. Выяснилось, что труп Зоткиной лежал в квартире на протяжении двух недель. Причины смерти артистки на данный момент не приводятся.