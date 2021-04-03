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Шоу-бизнес
Как перфекционист Хуциев снимал картину о золотой молодежи "Мне 20 лет"

Как перфекционист Хуциев снимал картину о золотой молодежи "Мне 20 лет"

Фильм "Мне 20 лет" вышел в прокат в 1965 году, правда, многие его знают по первому названию – "Застава Ильича".
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В центре сюжета – взросление трех друзей: Сергея, только что вернувшегося из армии, балагура и сердцееда Николая и Славы, молодого отца. Перед зрителем разворачивается будничная жизнь молодых людей в 1961 году, которые мучительно ищут свой путь в жизни.

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Идея фильма возникла еще в 1959 году. Для написания сценария Марлен Хуциев привлек молодого автора Геннадия Шпаликова. Драматург попытался создать живые диалоги, передать эмоции и чувства молодежи того времени. Сценарист решил уйти от жесткой структуры, и так в фильме появилось лирическое настроение, совершенно новый взгляд на мир. Материал был годов довольно скоро, и в 1961 году режиссер приступил к съемкам картины "Застава Ильича".

Специалисты отмечают, что название звучит анахронично даже для того времени, учитывая, что топоним существовал в Москве недолго. В 1955-м место было включено в состав площади Ильича.

Главную роль исполнил начинающий актер Валентин Попов. Марлен Хуциев нашел его случайно – увидел выступление парня в ДК ЗИЛ. Манера игры артиста настолько соответствовала замыслу режиссера, что тот немедленно пригласил в фильм.

Кадр из фильма "Застава Ильича"

Чтобы найти "свои" лица Марлен Хуциев ходил и по театрам, посещал абитуриентские экзамены в театральных вузах и даже специально ходил по молодежным вечеринкам. На одном из экзаменов в театральном режиссер заметил Николая Губенко, он идеально подходил на роль Фокина. Славу Костикова создатель фильма нашел в театре "Современник" – именно там играл начинающий Станислава Любшина.

Оператором "Заставы Ильича" стала Маргарита Пилихина. Специально для фильма она придумала неординарные решения и ходы. Непривычно было буквально все: свободные, почти парящие движения камеры, долгие кадры, съемка с рук.

Съемки проходили в основном в павильонах, только первый эпизод снимался 1 мая 1961 года прямо на демонстрации. Сцену вечеринки золотой молодежи шестидесятых Марлен Хуциев готовил в Политехническом музее. Для того чтобы все получилось максимально правдоподобно, режиссер пригласил знакомых кинорежиссеров, литераторов и поэтов – короче говоря, ту самую "золотую молодежь".

Кадр из фильма "Застава Ильича"

В одной из версий картины сохранен эпизод выступления поэтов-шестидесятников: Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского. Оказывается, съемки длились пять дней, так как Марлен Хуциев стремился добиться настоящего совершенства, мечтал передать дух эпохи.

30 декабря 1962 года фильм приняли на киностудии, а затем показали Хрущеву, и генсек разнес картину в пух и прах. По мнению вождя, в "Заставе Ильича" прорисована какая-то несоветская молодежь, показана какая-то выдуманная жизнь, совсем не похожая на советскую действительность.

Кадр из фильма "Застава Ильича"

Естественно, после такого фильм отправили на доработки, вырезали множество ключевых сцен, заставляли сокращать. Однако Марлен Хуциев предпочитал не вырезать отснятое, а переснимать заново. В результате только через 20 лет, в 1980 году, вышла полная версия фильма, такой, какой ее автор задумывал изначально.

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Кадр из фильма "Застава Ильича"
Автор: 3 апреля 2021, 00:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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