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Шоу-бизнес
Хочу правды: муж застукал Настю Каменских в компании сексапильного мачо-иностранца

Хочу правды: муж застукал Настю Каменских в компании сексапильного мачо-иностранца

Настя Каменских заранее не предупредила мужа, что в компании ее подруг будет отдыхать еще и мужчина.
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33-летняя певица после тяжелого периода в своей жизни отправилась в Мексику с подругами. Там девушки снимают ютуб-шоу "Девочки рулят". В очередном выпуске подруги решили сделать исполнительнице сюрприз и устроили ей встречу с Потапом, который неожиданно для жены тоже прилетел в Мексику. Настя Каменских была очень рада такому сюрпризу, однако сам Потап после счастливой встречи оказался неприятно удивлен.

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Певец был уверен, что его жена отдыхает в сугубо женской компании, но оказалось, что среди подруг затесался красавец Алехандро, которого Каменских тоже позвала пожить на своей вилле. Потап взорвался и заявил, что жена обещала отдыхать только с девочками. В свою очередь Настя обиделась на мужа, не ожидая, что он может "наехать" из-за такой мелочи.

К счастью, давно не видевшиеся супруги вскоре смогли найти общий язык, помирились и провели счастливый вечер все вместе. Кстати, Алехандро, который в итоге оказался общим другом пары, тоже пригласили за стол.

Напомним, что в январе этого года певица потеряла отца, что стало для нее большой трагедией. После тяжелых переживаний Настя Каменских почувствовала себя плохо и даже попала в больницу с приступом панической атаки, тогда врачи и посоветовали женщине взять отпуск.

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Потап и Настя Каменских. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 18:15 Источник: Ютуб, "Девочки рулят" ✓ Надежный источник
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Настя Каменских сверкнула пышными формами в новом купальнике

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