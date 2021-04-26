"Зачем у меня отбирать деньги?!" Глызин о финансовых отношениях с детьми

У 67-летнего Алексея Глызина двое взрослых сыновей – 45-летний телережиссер программы "Дачный ответ" Алексей Глызин-младший и 28-летний музыкант Игорь Глызин, который часто играет на концертах и съемках знаменитого отца.

"Я надеюсь, что моему старшему не мешает тоже быть Алексеем Глызиным, моим тезкой, – улыбается артист. – Хотя не думаю, что носи он другую фамилию, в его жизни что-то бы кардинально изменилось. Конечно, его постоянно со мной сравнивают, но я не думаю. что я такой ужасный папа и родство со мной надо скрывать (смеется)".

Олег Газманов в свое время предлагал начинавшему только сценическую карьеру старшему сыну Родиону сменить фамилию. "К счастью, Родион оказался умнее и не послушал отца, – улыбается Глызин. – Но мне бы в голову не пришло подобное, потому что я горжусь тем, что наследники тоже Глызины и продолжают мой род".

Хотя сыновья артист – люди взрослые и самостоятельные, но Глызин продолжает им финансово. Поэтому на вопрос о том, берут ли дети у него в деньги, музыкант резонно ответил: "Зачем у меня отбирать деньги?! Я им сам даю иногда, когда вижу, что это нужно".

Его внуку Денису Алексеевичу в апреле исполнилось 16 лет, скоро парень окончит школу и придет пора выбирать жизненный путь. Но Алексей Глызин уже сегодня знает, что дорога мальчика не будет связана с музыкой. "Он занимается на курсах программистов, я мечтаю, что он станет хакером и поможет мне обчистить несколько корпораций или банков", – шутит артист.