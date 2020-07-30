"За гранью добра и зла": Алексей Глызин в шоке от известия о смерти

В Сети муссируется огромное количество информации, и подчас она носит абсурдный характер. Например, пока общественность обсуждала смерть Алексея Глызина, тот благополучно проводил время на фестивале "Славянский базар в Витебске".
Журналисты поинтересовались, в курсе ли певец, что с ним "простились". "Если это хайп, то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Даже не знаю, как прокомментировать. Знаете, есть такая примета: если тебя "похоронили" – значит, будешь долго жить. Буду так расценивать публикации о моей смерти", – ответил шокированный Глызин.
Легендарный артист заверил репортеров, что умирать не собирается. Наоборот, тщательно следит за здоровьем, ведь у него большая семья. Старший сын работает телевизионным режиссером, а младший выступает с отцом на концертах. Есть у звезды и 15-летний внук.
"Я с детьми в прекрасных отношениях. Конечно, моя фамилия накладывает на них определенную ответственность, но они хорошие ребята, уже к этому привыкли", – рассказал Алексей.
Певец прокомментировал и события в мире, в частности влияние коронавируса на жизнь людей. Артист признался, что не теряет самообладания, в отличие от многих коллег по отечественному шоу-бизнесу, которых, по его словам, охватила паника.
"Главное сейчас – разгрузить мозги, набраться здоровья и с новыми силами отправиться на гастроли. Пандемия дала нам возможность сделать выводы и оценить все, что происходит вокруг", – философски отметил Глызин.
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