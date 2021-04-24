Денисова из "Танцев" сообщила о горьком сожалении после скандала на шоу

Татьяна Денисова жалеет, что так строго поступила с Даниилом Патлахом. Наставница шоу "ТАНЦЫ" много думала о произошедшем.

В марте на танцевальном реалити-проекте от ТНТ произошел скандальный эпизод. Участник Даниил Патлах решил не исполнять запланированный номер. Он вышел на сцену с танцем, которого не ожидал никто. Хореограф Татьяна Денисова, наставница парня, из-за перформанса вышла из себя. Она выкину Даниила из шоу.

С тех пор много воды утекло, страсти улеглись, Татьяна Денисова видит ситуацию иначе. По словам хореографа, сегодня она не стала бы исключать строптивого участника. Возможно, ограничилась бы наказанием.

Денисова объяснила резкую реакцию тем, что Патлах был ее фаворитом. Она хотела необычно раскрыть участника публике, а он нарушил ее планы. Хореограф считает, что Даниил представляет андерграунд и его потянуло на эпатаж на первом же выступлении. Поступок участника оказался совсем не к месту. Татьяна подчеркнула, что Даниил не отказался исполнять номер. Он подал танец иначе.

Татьяна Денисова отметила также, что занимать кресло члена жюри в "ТАНЦАХ" – сложная задача. Ко всему прочему, она единственная представительница прекрасного пола, которой доверили наставничество. Татьяна считает, что профессия постановщика танцев мужская. Чтобы добиться успеха в этой ипостаси, необходимо четко понимать то, чего хочешь. Денисова шла на жертвы и самозабвенно двигалась к намеченной цели.