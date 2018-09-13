Скандал в шоу "Танцы": Мигель поиздевался над участником-инвалидом

Во многих городах проходят кастинги для нового сезона проекта телеканала ТНТ: на этот раз его команда посетила Омск. Наибольшее впечатление на наставников произвел претендент Станислав Алерт.

Молодой человек родом из казахстанского города Петропавловск. Несколько лет назад оказался прикован к инвалидному креслу. Травму он получил еще в школе. В итоге парню парализовало нижнюю часть тела.

Однако мужество танцора не оценил один из наставников шоу Мигель, сделав скандальное заявление. Строгий учитель обрушился с критикой на Станислава. "Тот именно кусок танца, который ты хотел показать нам в плане умения владеть своим телом, был грязноватым. Тем более ты занимаешься брейк-дансом уже восемь лет. Что ты оправдываешься?", – цитирует жесткого наставника Super.

Танцора такое резкое замечание не смутило, поскольку с трудностями ему справлять не впервой. Но уже после выступления Станислав едва сдерживал. Парень признался, что встать с инвалидного кресла ему помогла вера и моральная поддержка родителей.

Останавливаться на достигнутом Станислав не собирается. Он убежден, что главное – это настоящая вера в себя. В своем микроблоге парень даже сделал афишу, на которой он представлен в виде наставника шоу "Танцы".

Пятый сезон шоу "Танцы" станет самым необычным и интригующим – впервые в истории в нем будет сразу три наставника. Отбирать участников будут Мигель, Татьяна Денисова и вернувшийся в проект Егор Дружинин.